Le blé de Chicago a augmenté pour la première fois en quatre séances mercredi, soutenu par une forte demande mondiale, bien que l'abondance de l'offre mondiale soit susceptible de limiter le potentiel de hausse des prix.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont gagné du terrain grâce à des achats à bon compte.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,2% à 5,32 dollars le boisseau, à 0009 GMT. Le soja a augmenté de 0,2% à 10,45-1/4 le boisseau et le maïs a gagné 0,2% à 4,09-3/4 le boisseau.

* La forte demande mondiale soutient les prix du blé. L'Egypte a fait d'importants achats de blé de la Mer Noire sur fond de baisse des prix russes.

* Les acheteurs asiatiques de blé ont intensifié leurs achats ces dernières semaines, prenant des cargaisons de la région de la mer Noire qui sont revenues sur le marché après une longue interruption, attirés par la chute des prix mondiaux à leur niveau le plus bas depuis quatre mois.

* Le marché du maïs a été soutenu par la sécheresse qui a affecté les perspectives de production en Ukraine.

* La récolte des cultures tardives en Ukraine pourrait diminuer de 20 à 30 % dans les régions centrales, méridionales et orientales en raison de la chaleur extrême, ont déclaré mardi les météorologues de l'État.

* Les fonds de matières premières étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja sur le CBOT mardi, et égaux sur les contrats à terme sur le blé, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les indices boursiers mondiaux ont augmenté et le dollar américain s'est apprécié par rapport au yen mardi, après que de solides données sur les ventes au détail aux Etats-Unis aient été considérées comme soutenant les perspectives de la Réserve fédérale d'assouplir ses taux pour maîtriser l'inflation tout en évitant une récession.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Core CPI YY juin 0600 UK CPI YY juin 0600 UK CPI Services MM juin 0900 EU HICP Final MM, YY juin 1230 US Housing Starts Number juin 1315 US Industrial Production MM juin 1800 US Federal Reserve issues the Beige Book of economic condition (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)