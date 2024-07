Le blé de Chicago a augmenté pour la première fois en quatre séances mercredi, soutenu par une forte demande mondiale, bien que l'abondance de l'offre mondiale soit susceptible de limiter le potentiel de hausse des prix.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont gagné du terrain grâce à des achats à bon compte.

"Il y a une certaine demande pour le blé, les acheteurs prennent des cargaisons à ces prix", a déclaré un négociant basé à Singapour. "Le maïs et le soja se remettent tout juste de leurs niveaux les plus bas. Le temps chaud en Ukraine est un problème pour le maïs.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,6 % à 5,33-3/4 dollars le boisseau, à 03h26 GMT. Le soja a ajouté 0,1% à 10,44-3/4 le boisseau et le maïs a gagné 0,5% à 4,10-3/4 le boisseau.

La forte demande mondiale soutient les prix du blé. L'Egypte a fait des achats importants de blé de la Mer Noire sur fond de baisse des prix russes.

Les acheteurs asiatiques de blé ont intensifié leurs achats ces dernières semaines, prenant des cargaisons de la région de la mer Noire alors qu'ils revenaient sur le marché après une longue interruption, attirés par la chute des prix mondiaux à leur plus bas niveau depuis quatre mois.

Le marché du maïs a été soutenu par la sécheresse qui a affecté les perspectives de production en Ukraine.

Le rendement du maïs en Ukraine en 2024 pourrait chuter de 30 à 35 % en raison de la chaleur extrême et de la sécheresse, a déclaré mardi le principal groupe de producteurs agricoles du pays, le Conseil agraire ukrainien.

Les fonds de matières premières étaient acheteurs nets des contrats à terme CBOT sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja mardi, et même nets sur les contrats à terme sur le blé, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich et Sherry Jacob-Phillips)