Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont progressé mardi, récupérant quelques pertes de la session précédente, alors que les inquiétudes sur l'offre augmentent après que la Russie a suspendu sa participation à un pacte de la mer Noire qui permettait à l'Ukraine d'expédier des céréales.

Le soja a augmenté, bien que les gains aient été limités par l'état meilleur que prévu de la récolte américaine, tandis que le maïs a légèrement augmenté.

Selon Dennis Voznesenski, analyste principal des céréales chez Rabobank, les prix mondiaux des céréales resteront volatils jusqu'à ce que le marché soit en mesure de déchiffrer l'impact du retrait de la Russie de l'initiative sur les céréales de la mer Noire.

Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a mis en place d'autres voies d'exportation. "Toutefois, elles ne sont pas encore suffisantes pour compenser entièrement la perte de l'initiative sur les céréales de la mer Noire.

L'accord permettant l'exportation en toute sécurité des céréales ukrainiennes vers la mer Noire depuis un an a expiré après que la Russie a démissionné et averti qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité des navires, une décision qui, selon les Nations unies, "porterait un coup aux populations dans le besoin partout dans le monde".

Moscou avait déjà menacé de quitter l'accord en raison de ce qu'elle qualifiait de non-respect de ses exigences en matière de mise en œuvre d'un accord parallèle - assouplissant les règles relatives à ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais.

Les analystes estiment que l'accord pourrait encore être renouvelé et que les marchés étaient bien conscients des risques d'expiration de l'accord.

Moscou a déclaré qu'elle envisagerait de réintégrer le pacte si elle obtenait des "résultats concrets" concernant ses demandes, mais que ses garanties en matière de sécurité de la navigation seraient entre-temps révoquées.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 6,56 dollars le boisseau, à 0343 GMT, et le soja a ajouté 0,3% à 13,82-3/4 dollars le boisseau. Le maïs a gagné 0,6 % à 5,09-1/4 dollars le boisseau.

Les évaluations hebdomadaires de l'état des cultures de soja et de blé de printemps aux Etats-Unis se sont améliorées plus que prévu la semaine dernière suite aux pluies dans certaines parties du Midwest et des Plaines, ont montré les données du gouvernement américain lundi, tandis que les évaluations du maïs ont augmenté conformément aux attentes du marché.

Dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a estimé que 55 % des cultures de soja étaient "bonnes à excellentes", soit une hausse de 4 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et une augmentation par rapport aux attentes des négociants.

Pour le blé de printemps, l'USDA a estimé que 51 % de la récolte des Plaines du Nord était "bonne à excellente", en hausse par rapport aux 47 % de la semaine précédente et au-dessus de la fourchette des attentes commerciales.

L'agence a estimé que 57 % de la récolte de maïs était "bonne à excellente", ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes et représente une hausse par rapport aux 55 % de la semaine précédente.

Par ailleurs, les transformateurs américains de soja ont écrasé moins de graines que prévu en juin, la National Oilseed Processors Association (NOPA) indiquant que la quantité de soja écrasée en juin a atteint son niveau le plus bas en neuf mois.

Les agriculteurs brésiliens avaient récolté 36 % de la surface plantée pour leur deuxième récolte de maïs dans la région centre-sud à la fin de jeudi dernier, a déclaré lundi la société de conseil AgRural, en hausse de 9 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et l'huile de soja du CBOT lundi, et acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et la farine de soja, ont indiqué les négociants.