Le blé de Chicago a grimpé vendredi après une attaque de drone ukrainien près d'un centre d'exportation russe de la mer Noire, ravivant les craintes concernant l'offre mondiale, tandis que l'Inde a augmenté ses attentes en matière de demande alors qu'elle envisage de supprimer les droits de douane sur le blé.

Les graines de soja ont grimpé grâce au raffermissement des marchés du brut et des huiles végétales, également en alerte à la suite des perturbations survenues en mer Noire.

Le maïs a suivi le blé à la hausse.

Le blé le plus actif du Chicago Board of Trade a gagné 5 cents à 6,32 dollars le boisseau, après avoir atteint 6,53-3/4 dollars dans la nuit. Les contrats à terme sur le blé sont sur le point de subir une baisse hebdomadaire de près de 10 %.

Le maïs CBOT a gagné 3-1/4 cents à 4,96-1/2 dollars le boisseau, mais pourrait terminer la semaine en baisse de 6 %.

Le soja s'est raffermi de 10-1/2 cents à 13,35-3/4 dollars le boisseau. Pour la semaine, les contrats à terme sur le soja devraient être en baisse de plus de 3 %.

Des drones ukrainiens ont attaqué une base de la marine russe près du port de Novorossiysk, un important terminal pour les exportations de céréales et de pétrole russes. Le port a temporairement interrompu tous les mouvements de navires avant de reprendre ses activités normales.

"Il y a eu des destructions, mais le port fonctionne toujours", a déclaré Tom Fritz, courtier en matières premières chez EFG Group. "Les marchés sont émotifs, nous avons ces pics au milieu de la nuit, mais tant que ces ports continuent à fonctionner, quel est l'intérêt de maintenir la hausse ?"

L'interruption des expéditions russes via la mer Noire, en plus des exportations ukrainiennes déjà réduites, pourrait déstabiliser le marché du blé, selon les négociants, mais comme après les récentes frappes russes contre les ports céréaliers ukrainiens, les participants évaluent l'impact réel sur les marchés d'exportation.

La possibilité que l'Inde envisage de réduire ou d'abolir les taxes à l'importation sur le blé a également stimulé le marché du blé.

Le ministre indien de l'alimentation a rejeté les rapports faisant état d'un accord d'importation de blé russe, bien que le pays puisse augmenter ses importations pour refroidir les prix intérieurs.

"Il y a une disparité entre la production de blé de l'Inde, officiellement, et ce que certaines grandes entreprises privées, certaines cartes de densité de la végétation et l'imagerie satellite suggèrent. Et cela aggrave le problème de leur récolte de riz", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

La vigueur du maïs et du soja due à l'incertitude de l'offre mondiale a été limitée par les prévisions météorologiques qui annoncent une amélioration pour les cultures américaines et une demande incertaine. (Reportage de Christopher Walljasper ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris, Naveen Thukral à Singapour et Michael Hogan à Hambourg ; rédaction de David Evans)