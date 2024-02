Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté vendredi et se sont dirigés vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre dernier après que le gouvernement américain ait prévu des stocks plus importants que prévu alors que les exportateurs luttent pour concurrencer les céréales russes bon marché.

Les contrats à terme sur le soja ont légèrement augmenté, tandis que le maïs a chuté, le ministère américain de l'agriculture (USDA) ayant revu à la hausse ses prévisions de stocks pour les deux cultures.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,7 % à 5,63 dollars le boisseau à 1 h 17 GMT, et a perdu près de 6 % depuis le début de la semaine, les prix s'approchant du plus bas niveau de septembre en trois ans, à 5,40 dollars.

* Le soja CBOT a augmenté de 0,2 % à 11,64-1/2 dollars le boisseau, mais a perdu environ 1,5 % sur la semaine. Lors de la séance précédente, le contrat a atteint 11,60 dollars, son niveau le plus bas depuis décembre 2020.

* Le maïs CBOT a reculé de 0,2 % à 4,16-3/4 dollars le boisseau, également à son plus bas niveau depuis décembre 2020, et était en passe de perdre près de 3 % sur la semaine.

* Lors de son forum annuel sur les perspectives, l'USDA a prédit que les stocks de blé américains atteindraient 769 millions de boisseaux à la fin de la campagne 2024/25, soit une hausse de 17% par rapport à l'année précédente et le niveau le plus élevé en quatre ans.

* L'USDA a également indiqué que les stocks de maïs américains atteindraient 2,532 milliards de boisseaux à la fin de la campagne 2024/25, soit une hausse de 17 % par rapport à la campagne 2023/24 et le niveau le plus élevé depuis la campagne 1987/88.

* Pour le soja, l'agence a indiqué que les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 38 % pour atteindre 435 millions de boisseaux, soit le niveau le plus élevé depuis 2019/20.

* Les prévisions de l'USDA concernant les stocks de blé et de soja en fin de campagne ont largement dépassé les attentes des analystes.

* L'USDA a également indiqué que les agriculteurs américains planteraient moins de maïs et plus de soja en 2024 qu'ils ne l'avaient fait l'année précédente et a prévu une production record de soja de 4,505 milliards de boisseaux.

* L'économiste en chef de l'USDA a déclaré que le soja américain serait confronté à un ralentissement de la demande de la Chine, principal importateur, et à une forte concurrence de l'Amérique du Sud. Le principal exportateur de blé, la Russie, s'attend quant à lui à une troisième récolte massive consécutive cette année, ce qui devrait maintenir la pression sur les prix.

* Les revenus agricoles américains devraient chuter fortement en 2024 pour la deuxième année consécutive.

* Les fonds de matières premières ont parié fortement sur une nouvelle baisse des prix du blé, du soja et du maïs à Chicago et ont été à nouveau vendeurs nets de ces trois produits jeudi, selon les traders.

* Le Conseil international des céréales (CIC) a relevé ses prévisions de production mondiale de maïs pour 2023/24 à un niveau record, mais a également revu à la hausse ses estimations de la demande.

* Les consultants de Strategie Grains ont réduit leurs prévisions de production de blé tendre pour 2024 dans l'Union européenne de 122,7 millions de tonnes métriques à 122,6 millions de tonnes métriques.

* La récolte ukrainienne combinée de céréales et d'oléagineux pourrait chuter de 15 à 20 % en 2024 en raison de la réduction des surfaces ensemencées, a déclaré l'association commerciale UCAB basée à Kiev.

* L'acheteur public de céréales égyptiennes, l'Autorité générale pour les produits d'approvisionnement, a déclaré avoir acheté 180 000 tonnes de blé dans le cadre d'un appel d'offres.

NOUVELLES DES MARCHES

* Les indices boursiers mondiaux ont progressé, les rendements du Trésor ont baissé et le dollar s'est affaibli par rapport au yen japonais jeudi, après une baisse plus importante que prévu des ventes au détail américaines en janvier, qui a entraîné un repositionnement des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)