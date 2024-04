Les contrats à terme sur le blé de référence de Chicago ont chuté de près de 3 % lundi, mettant fin à un rallye de sept séances, alors que les perspectives de récolte en Russie se sont améliorées grâce à des prévisions de pluie, selon les analystes.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade était en baisse de 18-1/4 cents à 5,85 dollars le boisseau à 1600 GMT. Vendredi, il a atteint son plus haut niveau depuis le 29 décembre, soutenu par la crainte que des conditions météorologiques défavorables en Russie, en Europe et aux Etats-Unis, pays exportateurs, ne perturbent les cultures.

"Cette petite indication d'une possible pluie en Russie après un rallye a suffi à effrayer les gens", a déclaré Brian Basting, analyste chez Advance Trading.

Malgré cette chute, les contrats à terme sur le blé de Chicago restent au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, tandis que les contrats à terme sur le blé de Kansas City ont peu varié, un rapport hebdomadaire montrant qu'une plus grande partie de l'État du Kansas, principal producteur de blé, est en proie à la sécheresse, ce qui soutient les prix du blé de force rouge d'hiver.

Les contrats à terme sur le soja ont été soutenus par une grève des travailleurs du secteur des oléagineux en Argentine, tandis que les contrats à terme sur le maïs ont baissé en raison de la faiblesse du blé.

Le soja a gagné 3-1/2 cents à 11,63 le boisseau et le maïs a perdu 2-1/2 cents à 4,37-1/2 dollars.

Les traders liquidant leurs positions avant la journée de notification du contrat de mai ajoutent également une pression à la baisse sur le marché, selon les analystes.

Le syndicat des travailleurs de l'oléagineux dans l'un des plus grands ports d'exportation agricole d'Argentine a déclaré à court terme qu'il entamerait une grève illimitée à partir de lundi pour protester contre les réformes proposées par le gouvernement.

"L'Argentine a produit des farines supplémentaires et les a vendues au monde entier à des prix très bas, ce qui a entraîné une baisse des prix aux États-Unis, a déclaré Randy Place, analyste chez Hightower Report. "La grève limite le potentiel d'exportation pour les prochains jours, ce qui nous donne la possibilité d'accroître nos exportations.

Randy Place a noté que les inquiétudes concernant la grippe aviaire, qui pourrait entraîner l'abattage du bétail, pèsent sur les prix à terme du maïs.

"C'est un nuage qui plane sur le marché chaque fois que nous apprenons qu'un autre État est touché", a déclaré M. Place. (Article rédigé par Heather Schlitz à Chicago. Michael Hogan à Hambourg et Peter Hobson à Canberra. Rédaction : Mrigank Dhaniwala, David Goodman et David Gregorio)