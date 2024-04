Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont chuté de plus de 2 % lundi, mettant fin à une hausse de sept séances, alors que les perspectives de récolte du principal exportateur, la Russie, se sont améliorées grâce à des prévisions de pluie, selon les analystes.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade a baissé de 13-3/4 cents à 6,08-1/2 dollars le boisseau.

"Cette petite indication d'une possible pluie en Russie après un rallye a suffi à effrayer les gens", a déclaré Brian Basting, analyste chez Advance Trading.

Malgré cette chute, les contrats à terme sur le blé de Chicago restent au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, tandis que les contrats à terme sur le blé de Kansas City n'ont que légèrement baissé, une plus grande partie de l'État du Kansas, principal producteur de blé, étant en proie à la sécheresse, ce qui soutient les prix du blé de force rouge d'hiver.

Le rapport hebdomadaire sur l'état des cultures du ministère américain de l'agriculture indique que 49 % du blé d'hiver est en bon ou excellent état, soit une baisse d'un point par rapport à la semaine dernière.

Les prix à terme du soja ont été soutenus par une grève des travailleurs du secteur des oléagineux en Argentine, tandis que les prix à terme du maïs ont baissé en raison de la faiblesse du blé.

Les contrats à terme CBOT de juillet sur le soja se sont établis en hausse de 4-3/4 cents à 11,82 dollars le boisseau et le maïs s'est établi en baisse de 3/4 cents à 4,49-1/4 dollars le boisseau.

Le syndicat argentin des travailleurs des oléagineux (SOEA) a entamé une grève lundi pour protester contre un projet de réforme du travail soutenu par le président Javier Milei.

"L'Argentine a produit des farines supplémentaires et les a vendues au prix fort au monde entier, ce qui a eu pour effet de réduire les prix aux États-Unis, a déclaré Randy Place, analyste chez Hightower Report. "La grève limite le potentiel d'exportation pour les prochains jours, ce qui nous donne la possibilité d'accroître nos exportations.

Randy Place a noté que les inquiétudes concernant la grippe aviaire, qui pourrait entraîner l'abattage du bétail, pèsent sur les prix à terme du maïs. Les États-Unis ont déclaré lundi qu'ils collectaient des échantillons de bœuf haché dans les magasins de détail des États ayant connu des épidémies de grippe aviaire chez les vaches laitières afin de les soumettre à des tests, mais qu'ils restaient confiants quant à la sécurité de l'approvisionnement en viande.

"C'est un nuage qui plane sur le marché à chaque fois que nous apprenons qu'un autre État est touché", a déclaré M. Place. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago. Michael Hogan à Hambourg et Peter Hobson à Canberra. Rédaction : Mrigank Dhaniwala, David Goodman, Will Dunham et David Gregorio)