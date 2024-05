Les contrats a terme sur le ble a Chicago ont encore recule par rapport a leur plus haut niveau depuis dix mois, les operateurs evaluant si les previsions de pluie dans certaines parties de la Russie allaient mettre un terme a la baisse rapide des estimations de recolte pour le premier exportateur mondial.

Les contrats a terme sur le soja et le mais ont peu evolue apres avoir chute mercredi a la suite d'un rapport du ministere americain de l'agriculture faisant etat d'une progression rapide des semis dans le Midwest americain.

L'appreciation du dollar a pese sur les trois contrats, rendant les produits agricoles americains plus chers pour les importateurs munis d'autres devises.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de ble le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) etait en baisse de 1,2% a 6,84-3/4 dollars le boisseau a 0055 GMT, tandis que le soja CBOT etait stable a 12,14 dollars le boisseau et le mais etait en hausse de 0,1% a 4,55-1/2 dollars le boisseau.

* Les prix du ble ont bondi a 7,20 dollars mardi, leur plus haut niveau depuis juillet de l'annee derniere, apres que les analystes russes aient reduit leurs estimations de recolte d'environ 10 millions de tonnes metriques en raison de la secheresse et des gelees printanieres.

* Les previsions d'une recolte plus faible en Ukraine ont egalement renforce les inquietudes concernant l'approvisionnement de la mer Noire.

* Mais les cartes meteorologiques suggerent que la pluie devrait atteindre cette semaine certaines parties du sud de la Russie et de l'Ukraine, bien que les temperatures elevees puissent reduire les benefices pour les cultures.

* En ce qui concerne la demande, l'Inde pourrait bientot commencer a importer du ble apres une interruption de six ans, afin de reconstituer les reserves epuisees et de maintenir les prix a un niveau bas, ont declare des sources a Reuters.

* En ce qui concerne les autres cultures, un rapport hebdomadaire de l'USDA a montre que les plantations de mais et de soja aux Etats-Unis etaient legerement superieures au rythme moyen des cinq dernieres annees, avec respectivement 83 % et 68 % d'achevement.

* Les agriculteurs argentins accelerent entre-temps les ventes de soja qui avaient ete fortement retardees, selon les donnees du gouvernement, aides par des prix mondiaux plus eleves et de meilleures conditions meteorologiques pour la recolte en cours.

* Les negociants ont declare que les fonds de matieres premieres etaient vendeurs nets de ble, de mais et de soja CBOT mercredi, apres avoir fortement reduit leurs positions a decouvert dans les trois contrats au cours des dernieres semaines.

NOUVELLES SUR LES MARCHES

* Les investisseurs s'inquietent de la hausse des taux d'interet dans l'attente d'un rapport cle sur l'inflation americaine prevu pour vendredi.