Le blé s'éloigne du sommet de deux semaines en raison des approvisionnements de la mer Noire ; le soja et le maïs sont en baisse.

Le soja et le maïs ont perdu du terrain après avoir clôturé en hausse lundi, le rythme rapide de la récolte américaine pesant sur les prix.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,9 % à 8,74-3/4 $ le boisseau, à 0019 GMT. Le soja a baissé de 0,2 % à 14,17-1/4 $ le boisseau et le maïs a baissé de 0,5 % à 6,88-1/4 $ le boisseau.

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré lundi que son pays continuerait à exporter des céréales depuis ses ports de la mer Noire dans le cadre d'un programme de l'ONU, malgré le retrait de la Russie, car les expéditions proposaient une stabilité aux marchés alimentaires mondiaux.

* Moscou a suspendu sa participation à l'accord de la mer Noire samedi en réponse à ce qu'elle a appelé une importante attaque de drones ukrainiens contre sa flotte en Crimée annexée par la Russie.

* Des navires transportant des céréales ont quitté les ports ukrainiens lundi, suggérant que Moscou n'a pas réimposé de blocus.

* Mais les expéditions pourraient être à nouveau interrompues. L'assureur Ascot du Lloyd's de Londres suspend la souscription d'une couverture pour de nouvelles expéditions empruntant le couloir ukrainien de transport de céréales en mer Noire jusqu'à ce qu'il obtienne plus de clarté sur la situation là-bas, a déclaré un haut responsable.

* Les pertes sur le marché du blé ont été freinées par la sécheresse qui a frappé la récolte d'hiver américaine.

* Lundi, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a estimé que 28 % de la récolte de blé d'hiver américaine était en bon ou excellent état, ce qui représente le taux le plus bas pour cette période de l'année depuis 1987, soulignant ainsi les effets de la sécheresse persistante dans la ceinture de blé des Plaines.

* Sur le front des récoltes, l'USDA a déclaré que la récolte de soja aux États-Unis était achevée à 88 %, en avance sur la moyenne quinquennale de 78 %. Pour le maïs, la récolte était terminée à 76 %, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 75 % et à la moyenne sur cinq ans de 64 %.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme CBOT sur le blé, le soja, le maïs, l'huile de soja et la farine de soja lundi, selon les traders.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Un indice boursier mondial a chuté et les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté lundi, les investisseurs se préparant à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne son approche agressive pour augmenter les taux d'intérêt cette semaine. [MKTS/GLOB]

