Le blé s'envole en raison des réductions de la production américaine et de l'annexion de l'Ukraine par la Russie

Le blé de Chicago a grimpé vendredi, soutenu par une réduction drastique des estimations de la production américaine par le ministère de l'Agriculture, et par l'annexion par la Russie de certaines parties de l'Ukraine suivie d'un renforcement des sanctions américaines.

Le maïs a grimpé en raison de stocks américains inférieurs aux prévisions, tandis que le soja a chuté après que l'USDA a constaté une augmentation des stocks de l'oléagineux.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 25-1/4 cents à 9,21-1/2 $ le boisseau, après avoir atteint 9,45-3/4 $ le boisseau, son plus haut niveau depuis le 11 juillet. Pour la semaine, le contrat a gagné 4,66 %, son plus grand gain hebdomadaire depuis le 9 septembre.

Le maïs CBOT s'est raffermi de 8 cents pour s'établir à 6,77-1/2 $ le boisseau, après avoir atteint 6,96-1/4 $, son plus haut depuis le 21 septembre.

Le soja a perdu 46 cents pour s'établir à 13,64-3/4 $ le boisseau, son plus bas depuis le 4 août, enregistrant une baisse hebdomadaire de 4,28 %, la plus importante depuis la semaine terminée le 24 juin 2022.

La récolte de blé américaine de 2022 a été plus faible que prévu, a déclaré l'USDA dans son rapport annuel Small Grain Summary, réduisant son évaluation de la récolte de blé américaine à 1,650 milliard de boisseaux. Ce chiffre est à comparer avec l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,778 milliard de boisseaux dans un sondage Reuters, et de 1,783 milliard de boisseaux dans l'évaluation du mois d'août de l'USDA.

"Je vois les stocks de fin de campagne (de blé américain) baisser en dessous de ce niveau de 500 millions de boisseaux et devenir assez serrés, en particulier pour notre blé meunier de qualité", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières chez StoneX.

Le maïs a également trouvé un soutien grâce à des stocks plus restreints que prévu, l'USDA ayant fixé les stocks de maïs à 1,377 milliard de boisseaux, ce qui est inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 1,512 milliard de boisseaux.

"Nous avons consommé beaucoup plus de maïs dans le secteur de l'élevage, à cause de la sécheresse", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

Les contrats à terme sur le soja ont chuté après que l'agence ait revu à la hausse son évaluation des stocks à 273,76 millions de boisseaux, ce qui est nettement supérieur à l'estimation moyenne du marché de 242 millions de boisseaux.

Les tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine ont soutenu les prix à terme du blé et du maïs. Le président russe Vladimir Poutine a proclamé l'annexion d'une partie de l'Ukraine lors d'une cérémonie au Kremlin vendredi, après avoir organisé ce que la Russie appelle des référendums dans les zones occupées. Les gouvernements occidentaux et Kiev ont déclaré que les votes violaient le droit international et étaient coercitifs et non représentatifs.

Les tensions ont également été exacerbées par une fuite des gazoducs russes vers l'Europe, ce qui a soulevé des doutes quant à la pérennité d'un couloir d'expédition supervisé par les Nations Unies pour les céréales ukrainiennes. (Reportage de Christopher Walljasper ; Reportage supplémentaire de Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; Édition de Richard Chang et David Gregorio)