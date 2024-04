Les contrats à terme sur le blé américain ont atteint leur plus haut niveau en un mois vendredi, les risques météorologiques de printemps dans l'hémisphère nord et les nouvelles tensions en mer Noire ayant déstabilisé le marché.

Le soja a légèrement progressé et le maïs a reculé, les investisseurs évaluant les perspectives d'ensemencement aux États-Unis à la suite de pluies généralement favorables dans la ceinture agricole du Midwest et d'une concurrence croissante à l'exportation de la part de l'Amérique du Sud.

Les marchés du maïs et du soja sont en passe de connaître des baisses hebdomadaires modestes, tandis que le blé est sur le point d'enregistrer un troisième gain hebdomadaire consécutif.

"Le marché s'est concentré sur les bonnes conditions météorologiques dans le Midwest et maintenant nous revenons aux préoccupations concernant la mer Noire", a déclaré Bill Lapp, président d'Advanced Economic Solutions.

Le marché du blé s'est raffermi à la suite de rumeurs de retards dans les cargaisons d'exportation russes, même si le négociant en céréales russe Aston a démenti cette semaine que les autorités locales avaient interrompu certaines de ses exportations.

Par ailleurs, la reprise des attaques de drones sur les ports céréaliers de la mer Noire a fait craindre des retards dans les expéditions, a indiqué M. Lapp.

Les inquiétudes concernant la détérioration des conditions du blé français ont également soutenu le marché.

Selon Susan Stroud, analyste chez NoBullAg.com, le blé américain pourrait s'avérer être un bon achat après les récentes baisses de prix.

Le contrat de blé de mai sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 11 cents à 5,67-1/4 dollars le boisseau à 12:11 p.m. CDT, (1711 GMT). Le contrat de référence a atteint plus tôt 5,74-3/4 dollars, son plus haut niveau depuis le 1er mars.

Les marchés du maïs et du soja évaluent les rapports de la semaine dernière du ministère américain de l'agriculture sur les surfaces cultivées, qui prévoient des plantations de maïs inférieures aux prévisions et une augmentation en glissement annuel des surfaces cultivées en soja, a indiqué M. Stroud.

Les récentes précipitations dans le Midwest ont augmenté l'humidité du sol mais ont retardé les premiers travaux des champs dans le centre et l'est de la région, selon les prévisionnistes. Mais un temps plus sec est attendu plus tard dans le mois, ce qui devrait favoriser les semis de maïs.

Le soja de mai du CBOT a gagné 6-1/2 cents à 11,86-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs de mai a perdu 2-1/4 cents à 4,33 dollars le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu, Eileen Soreng et Barbara Lewis)