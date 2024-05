Les prix à terme du blé à Chicago se sont repliés mardi, le marché reprenant son souffle après avoir grimpé de près de 6 % au cours de la dernière session, grâce à la baisse des estimations des récoltes d'hiver aux États-Unis et aux dégâts causés par le gel en Russie.

Le soja et le maïs ont chuté alors que les semis aux États-Unis progressent rapidement.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,5% à 6,85-1/2 dollars le boisseau, à 00h10 GMT, après avoir gagné 6% lundi. Le soja a perdu 0,2% à 12,45-1/4 le boisseau et le maïs a chuté de 0,4% à 4,58-1/2 le boisseau.

* Le ministère américain de l'Agriculture a abaissé l'évaluation de l'état des cultures de blé d'hiver à 49% de bon à excellent dans un rapport hebdomadaire sur l'état des cultures lundi, en baisse d'un point par rapport à la semaine précédente et de deux points par rapport à l'estimation moyenne recueillie par Reuters auprès de 14 analystes.

* L'état des cultures reste le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020, selon les données de l'USDA.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont augmenté encore plus fortement la semaine dernière que la semaine précédente, les dommages causés aux cultures par les gelées de mai ayant entraîné de nouvelles réductions des prévisions pour la récolte de cette année.

* Le prix du blé russe à 12,5 % de protéines prévu pour une livraison franco à bord (FOB) en juin était de 239 dollars la tonne métrique, contre 221 dollars la semaine précédente, selon la société de conseil IKAR.

* De fortes gelées dans le nord et l'est de l'Ukraine pourraient également réduire les récoltes de céréales et d'oléagineux, a averti l'analyste APK-Inform.

* En Australie, le temps sec dans l'ouest et le sud du pays menace de réduire les récoltes, la production de canola risquant de chuter cette année, mais des précipitations abondantes dans les États de l'est devraient stimuler la production globale de blé, selon les analystes.

* L'USDA a déclaré que 70 % des cultures de maïs aux États-Unis avaient été plantées dimanche, contre 49 % une semaine plus tôt et 2 points de plus que l'estimation moyenne du marché, qui était de 68 %. Les agriculteurs ont également fini de planter 52 % de leur récolte de soja, selon l'agence, contre 35 % il y a une semaine et 3 points au-dessus de l'estimation moyenne des analystes.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT lundi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Le Nasdaq a clôturé à un niveau record lundi et l'or a atteint son plus haut niveau historique, les investisseurs mettant en balance les déclarations optimistes de la Réserve fédérale et les signes d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.

(rapporté par Naveen Thukral ; édité par Rashmi Aich)