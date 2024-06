Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont baissé vendredi et se dirigent vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis juillet, l'amélioration des perspectives de récoltes aux États-Unis et ailleurs ayant atténué les inquiétudes concernant la production russe qui a fait grimper les prix à des sommets de 10 mois la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont légèrement baissé après avoir progressé au cours de la séance précédente, lorsque des informations sur le resserrement des règles relatives aux crédits d'impôt pour l'industrie au Brésil ont fait naître l'espoir que les exportations américaines pourraient en bénéficier.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,2% à 6,31-3/4 dollars le boisseau à 0643 GMT, sa huitième baisse quotidienne consécutive.

Le contrat a chuté de 6,9% depuis la clôture de vendredi dernier.

Le blé CBOT a bondi à 7,20 dollars le 28 mai alors que les conditions sèches et les gelées en Russie, le plus grand exportateur, ont conduit les analystes du cabinet Sovecon du pays à réduire leurs prévisions de récolte d'environ 13 millions de tonnes métriques.

Toutefois, l'humidité du sol s'est améliorée dans d'autres grands producteurs tels que les États-Unis, le Canada et l'Australie, a déclaré Dennis Voznesenski, analyste à la Commonwealth Bank.

L'Ukraine a maintenu ses prévisions de récolte de céréales pour 2024 malgré les mauvaises conditions météorologiques du mois de mai et les semis en Argentine ont bénéficié de conditions sèches.

Des inquiétudes subsistent quant à la récolte russe et aux exportations ukrainiennes en raison de la guerre, mais les estimations de récolte pour la Russie semblent s'être stabilisées pour l'instant, a déclaré M. Voznesenski, tandis que "partout en dehors de la mer Noire, les prévisions sont bonnes".

Le début de la récolte dans l'hémisphère nord, qui injectera de plus en plus d'offre sur le marché dans les mois à venir, ajoute à la pression à la baisse sur les prix.

Dans les autres cultures, le soja CBOT a baissé de 0,3 % à 11,96-1/4 dollars le boisseau et a baissé de 0,8 % cette semaine, tandis que le maïs a baissé de 0,3 % à 4,50-1/2 dollars le boisseau et a augmenté de 1 % cette semaine.

Les producteurs de soja brésiliens ont dénoncé un décret gouvernemental imposant de nouvelles règles pour l'utilisation des crédits d'impôt, affirmant que la nouvelle mesure rendrait les entreprises moins compétitives sur les marchés mondiaux.

Les négociants et les producteurs espéraient que les mesures brésiliennes donneraient un coup de pouce aux exportations américaines de soja.