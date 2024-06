Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté vendredi et se dirigeaient vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre, les perspectives de récolte positives aux États-Unis et en Australie ayant partiellement compensé les réductions de la production russe qui ont poussé les prix à des sommets de 10 mois la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont peu évolué après avoir progressé au cours de la séance précédente lorsque des informations sur le resserrement des règles relatives aux crédits d'impôt pour l'industrie au Brésil ont fait naître l'espoir que les exportations américaines pourraient en bénéficier.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,7% à 6,35 dollars le boisseau à 2 h 05 GMT, sa huitième baisse quotidienne consécutive. Le contrat était en baisse de 6,4 % par rapport à la clôture de vendredi dernier.

* Le soja CBOT a baissé de 0,1% à 11,98-1/2 dollars le boisseau et était en baisse de 0,6% cette semaine, tandis que le maïs était en hausse de 0,1% à 4,52-1/4 dollars le boisseau et en hausse de 1,3% cette semaine.

* Les contrats à terme sur le blé ont bondi à 7,20 dollars le 28 mai, les conditions de sécheresse et les gelées amères en Russie, le plus grand exportateur, ayant conduit les analystes à revoir fortement à la baisse leurs estimations de récolte.

* La société russe de conseil agricole Sovecon a réduit cette semaine ses prévisions pour la récolte de blé de 2024 à 80,7 millions de tonnes métriques, après avoir prédit une récolte de 94 millions de tonnes en mars dernier.

* Toutefois, les perspectives de récolte d'autres grands producteurs tels que les États-Unis et l'Australie se sont améliorées, l'Ukraine a maintenu ses prévisions de récolte de céréales pour 2024 malgré le mauvais temps du mois de mai, et les semis en Argentine ont bénéficié de conditions sèches.

* En Argentine, les syndicats de travailleurs portuaires ont mis fin à une grève prévue dans les ports d'expédition de céréales de la région de Rosario, a déclaré un responsable syndical, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les exportations agricoles.

* En ce qui concerne les autres cultures, les producteurs de soja brésiliens ont critiqué un décret gouvernemental qui impose de nouvelles règles pour l'utilisation des crédits d'impôt, affirmant que la nouvelle mesure rendra les entreprises moins compétitives sur les marchés mondiaux.

* Les négociants et les producteurs espéraient que les mesures brésiliennes donneraient un coup de fouet aux exportations américaines de soja.

* Le ministère américain de l'Agriculture a indiqué que les ventes hebdomadaires à l'exportation de maïs de l'ancienne récolte et de blé de la nouvelle récolte étaient supérieures aux attentes commerciales, tandis que les ventes de soja de l'ancienne récolte étaient inférieures aux attentes.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de maïs et de soja CBOT, mais vendeurs nets de blé jeudi, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* La Banque centrale européenne a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois depuis près de cinq ans, tout en signalant que d'autres mesures pourraient prendre un certain temps. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Janane Venkatraman)