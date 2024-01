Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté mercredi et se sont dirigés vers leur première baisse mensuelle depuis septembre, alors que la chute des prix des exportations russes et le renforcement du dollar ont pesé sur les prix américains.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont également baissé et s'apprêtent à connaître leur première baisse mensuelle après que la pluie a amélioré les perspectives de récoltes au Brésil et en Argentine à un moment où les marchés sont bien approvisionnés.

FONDAMENTAUX

* Le contrat le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 6,03 dollars le boisseau à 0104 GMT, mais en baisse de près de 4% ce mois-ci.

* Le soja CBOT a baissé de 0,2% à 12,16-1/2 dollars le boisseau et a baissé de plus de 6% en janvier, tandis que le maïs a baissé de 0,1% à 4,47-1/4 dollars le boisseau et a baissé d'environ 5% sur le mois.

* Le blé est encore loin de son plus bas niveau en trois ans de 5,40 dollars en septembre dernier, mais le soja a atteint son plus bas niveau en deux ans de 11,88 dollars mardi et le maïs a atteint son plus bas niveau en trois ans de 4,37 dollars à deux reprises ce mois-ci.

* Les prix des trois contrats ont augmenté mardi, mais les négociants ont déclaré qu'il s'agissait d'achats à prix cassés qui n'étaient pas étayés par des informations sur l'offre ou la demande.

* Les fonds de matières premières détiennent d'importantes positions courtes nettes sur les trois marchés, ce qui les prépare à des reprises de la couverture des positions courtes.

* Le renforcement du dollar américain en janvier a rendu les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs.

* Le marché du blé a été inondé de céréales bon marché en provenance de Russie et les prix des exportations russes ont de nouveau chuté la semaine dernière.

* Les agriculteurs argentins ont entre-temps clôturé la campagne de blé 2023/24 avec une récolte de 15,1 tonnes métriques, légèrement inférieure aux prévisions initiales mais en hausse de près d'un quart par rapport à l'année dernière, a déclaré la bourse des céréales de Buenos Aires.

* Les exportations brésiliennes de blé en janvier devraient augmenter de 5,2 % par rapport à l'année précédente, le volume mensuel le plus élevé depuis plus d'un an, selon les données du groupe d'exportateurs de céréales Anec.

* L'état du blé d'hiver s'est amélioré en janvier au Kansas, premier producteur américain de blé d'hiver, alors qu'il a baissé dans d'autres Etats, dont le Texas, a indiqué le ministère américain de l'Agriculture.

* En ce qui concerne le soja, AgResource Company a revu à la baisse ses prévisions pour la récolte de soja brésilienne de 2023-24, à 145,40 millions de tonnes métriques, contre 150,7 millions précédemment.

* Toutefois, la récolte brésilienne aurait été moins importante sans les pluies récentes, et l'Argentine s'attend à une récolte exceptionnelle qui s'ajoutera aux abondantes réserves américaines.

* Les prix de l'huile et de la farine de soja à la Bourse chinoise des matières premières de Dalian ont chuté en raison du ralentissement de la demande en Chine, premier importateur mondial de soja, dû en partie à la diminution du cheptel porcin dans ce pays.

* Les analystes s'attendent cependant à ce que les données de jeudi montrent que les transformateurs américains de soja ont écrasé plus de soja en décembre qu'au cours de tous les mois précédents.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les rendements des bons du Trésor à court terme ont augmenté et la jauge des actions mondiales a oscillé près des plus hauts de deux ans mardi après que les données du marché du travail américain aient souligné une fois de plus la résilience de l'économie et soulevé des questions sur la date à laquelle la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt.