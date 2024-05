Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté vendredi, aidés par un dollar plus faible, mais le marché était toujours prêt pour une baisse hebdomadaire, les traders évaluant si les pertes de récoltes en Russie, le principal exportateur, étaient suffisamment importantes pour maintenir les prix à leurs plus hauts niveaux depuis 10 mois.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont également légèrement augmenté, mais ils devraient tous deux terminer la semaine en baisse après que des données ont montré que les agriculteurs américains progressaient rapidement dans la plantation de leurs cultures.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,8% à 6,84-1/4 dollars le boisseau à 0059 GMT, mais en baisse de 1,5% pour la semaine.

* Le soja du CBOT était en hausse de 0,3 % à 12,13-1/4 dollars le boisseau mais en baisse de 2,6 % cette semaine et le maïs était en hausse de 0,6 % à 4,51-1/2 dollars le boisseau mais en baisse de 2,9 % par rapport à la clôture de vendredi dernier.

* Le blé a bondi à 7,20 dollars mardi, son plus haut niveau depuis juillet de l'année dernière et en hausse de 37 % par rapport à son plus bas niveau de la mi-mars.

* Les analystes russes ont réduit leurs estimations de récolte d'environ 12 millions de tonnes métriques en raison de la sécheresse et des gelées printanières, les conditions sèches menaçant également les cultures en Ukraine, où la récolte est sur le point de commencer.

* Par ailleurs, les prévisions selon lesquelles l'Inde pourrait reprendre ses importations de blé contribuent à resserrer l'offre mondiale.

* Les cartes météorologiques prévoient des précipitations dans certaines régions de Russie et d'Ukraine, ce qui a incité certains investisseurs à prendre leurs bénéfices et à faire baisser les prix.

* Mais les analystes ne savent pas dans quelle mesure la pluie améliorera les perspectives de récolte. Arlan Suderman, analyste chez StoneX, a déclaré que le principal prévisionniste de sa société ne s'attend pas à une aide générale pour la majeure partie des cultures d'hiver de l'Ukraine et du sud de la Russie.

* Le déficit russe et les importations potentielles de l'Inde représentent une baisse de 17 millions de tonnes des disponibilités mondiales de blé par rapport aux idées initiales, ce qui équivaut à environ 8 % des prévisions d'exportation de blé du ministère américain de l'agriculture pour 2024-25, écrit Karen Braun, éditorialiste à Reuters.

* Par ailleurs, les ministres du commerce de l'Union européenne ont décidé d'imposer des droits de douane prohibitifs sur les céréales, les oléagineux et les produits dérivés en provenance de Russie et de Biélorussie à partir du 1er juillet.

* La Commission européenne a maintenu inchangées ses prévisions mensuelles concernant la principale récolte de blé de l'Union européenne en 2024/25, à leur niveau le plus bas depuis quatre ans, mais a revu à la hausse ses perspectives en matière de stocks en raison des réserves plus importantes que prévu qui restent de cette saison.

* La plupart des principales régions agricoles d'Australie devraient connaître un mois de juin sec, mais devraient être nettement plus humides à partir de juillet, a déclaré le bureau météorologique du pays, améliorant ainsi les perspectives pour les cultures.

* Les semis pour le cycle de blé 2024/25 de l'Argentine ont commencé ces derniers jours, avec deux semaines de retard sur le calendrier en raison de retards dans la récolte des cultures de soja et de maïs de la saison précédente, a déclaré la bourse des céréales de Buenos Aires.

* Les pluies de mousson ont touché la côte de l'État indien du Kerala, situé à l'extrême sud du pays, jeudi, deux jours plus tôt que prévu.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja du CBOT jeudi, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les investisseurs ont analysé les données de croissance américaine plus faibles que prévu et les commentaires de la Réserve fédérale pour trouver des indices sur les perspectives des taux d'intérêt et de l'économie.