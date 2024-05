Les contrats à terme sur le blé à Chicago sont restés stables jeudi, les espoirs de rendements élevés aux États-Unis ayant atténué les inquiétudes concernant les pertes de récoltes en Russie, principal exportateur, qui ont fait grimper les prix à des sommets de 10 mois cette semaine.

Les contrats à terme sur le soja ont légèrement augmenté, les inquiétudes concernant les inondations au Brésil ayant compensé les données indiquant une baisse de la demande de soja de la part des transformateurs américains. Le maïs a également augmenté légèrement malgré des prévisions de temps plus sec dans le Midwest américain, ce qui est favorable aux semis.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était presque inchangé à 6,66 dollars le boisseau à 0050 GMT après avoir atteint 6,97 dollars dans des échanges volatils mercredi.

* Le soja CBOT était en hausse de 0,2% à 12,15-3/4 dollars le boisseau et le maïs a grimpé de 0,3% à 4,63-3/4 dollars le boisseau.

* Les trois contrats ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis 2020 en début d'année, mais ont regagné du terrain alors que les perspectives d'approvisionnement se sont resserrées. Le soja est en hausse d'environ 7,5 % par rapport à son niveau le plus bas de l'année, le maïs d'environ 14 % et le blé d'environ 26 %.

* Les exportations record de blé en provenance de Russie ont maintenu les prix à la baisse, mais la société de conseil Sovecon a réduit ses prévisions pour la récolte russe de 2024 à 85,7 millions de tonnes métriques, contre 93 millions de tonnes il y a quelques semaines, en raison du temps sec et des gelées.

* Cependant, aux États-Unis, les premiers résultats de la tournée du Wheat Quality Council au Kansas prévoient un rendement moyen de 49,9 boisseaux par acre pour le blé de force rouge d'hiver, le plus élevé depuis trois ans.

* La bourse des céréales de Rosario, en Argentine, s'est montrée optimiste quant à la récolte de blé 2024/25, citant l'amélioration des conditions du sol au début des semis et les pluies attendues en octobre et novembre.

* En ce qui concerne le soja, la production américaine de soja a chuté en avril à son plus bas niveau depuis sept mois, en dessous de toutes les estimations commerciales, selon les données de la National Oilseed Processors Association (NOPA).

* En ce qui concerne le maïs, le ministère français de l'agriculture a déclaré que la superficie de maïs grain du pays augmentera de près de 10 % cette année, les agriculteurs se tournant vers des variétés de printemps après les fortes pluies qui ont frappé les cultures d'hiver.

* En Argentine, le temps froid des prochaines semaines devrait profiter aux producteurs de maïs qui luttent contre une importante infestation d'insectes, selon la Bourse des céréales de Buenos Aires.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de blé, de maïs et de soja sur le CBOT mercredi, selon les négociants. Les spéculateurs ont fortement réduit leurs positions nettes à découvert sur ces trois cultures au cours des dernières semaines, ce qui a contribué à faire monter les prix.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les marchés boursiers mondiaux ont atteint des niveaux record, tandis que les rendements du Trésor américain et le dollar américain ont chuté mercredi, alors que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril, suggérant que l'inflation a repris une tendance à la baisse.