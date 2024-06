Le blé de Chicago a encore perdu du terrain lundi pour s'échanger près de son plus bas niveau en cinq semaines, la décision de la Turquie d'interdire les importations ayant suscité des inquiétudes quant à la demande de cargaisons en provenance de la mer Noire.

Le maïs a progressé après les pertes subies vendredi, tandis que le soja a reculé.

"La Turquie dispose d'une offre intérieure abondante", a déclaré un négociant en céréales basé à Singapour. "La décision de la Turquie aura un impact direct sur les exportations de la région de la mer Noire.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,4% à 6,24-3/4 dollars le boisseau, à 0405 GMT, non loin de son plus bas niveau depuis le 6 mai à 6,18 dollars le boisseau.

Le maïs a ajouté 0,5 % à 4,51 $ le boisseau, tandis que le soja a cédé 0,1 % à 11,78 $ le boisseau.

La Turquie interrompra ses importations de blé du 21 juin au 15 octobre au moins afin de protéger les agriculteurs des fluctuations de prix, d'assurer l'approvisionnement national en matières premières et de créer un marché favorable pour les producteurs, a déclaré le ministère de l'agriculture. La Turquie est le cinquième importateur mondial de blé, achetant principalement à la Russie.

Une pression supplémentaire s'est exercée sur le blé en raison des attentes d'une récolte d'hiver exceptionnelle aux États-Unis, qui ont apaisé les inquiétudes liées aux dommages subis par les récoltes russes.

Selon un sondage Reuters publié jeudi, les analystes ont estimé que le rapport du ministère américain de l'agriculture sur la production agricole du 12 juin prévoirait une récolte de 1,298 milliard de boisseaux de blé d'hiver, ce qui est supérieur aux estimations de mai.

La Russie a annoncé vendredi qu'elle déclarait une situation d'urgence fédérale dans dix régions en raison des dégâts causés aux cultures par les gelées du mois de mai, une mesure qui aidera les agriculteurs avec des fonds supplémentaires mais qui, selon les responsables, ne devrait pas compromettre les obligations en matière d'exportation.

L'état favorable des cultures aux États-Unis, où les agriculteurs ont réalisé des progrès constants dans les semis de maïs et de soja tout en commençant la récolte du blé d'hiver, a également pesé sur les prix.

La Chine a importé 10,22 millions de tonnes de soja en mai, selon les données douanières de vendredi, ce qui est inférieur aux niveaux d'il y a un an mais supérieur aux volumes expédiés en avril, car les bonnes marges de trituration ont soutenu la demande de fèves brésiliennes moins chères.

Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine du 4 juin, selon les données réglementaires publiées vendredi.

Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et augmenté leur position courte nette sur le soja. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Mrigank Dhaniwala)