Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont progressé jeudi après avoir atteint leur plus bas niveau en quatre semaines lors de la séance précédente, sous la pression de l'avancée rapide de la récolte américaine.

Le soja et le maïs ont augmenté pour la première fois en huit séances, bien que l'abondance de l'offre mondiale ait freiné les gains.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 0,2% à 6,48 dollars le boisseau, à 00h30 GMT, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 10 mai à 6,43 dollars le boisseau mercredi.

* Le soja a augmenté de 0,3 % à 11,80-1/4 dollars le boisseau et le maïs a gagné 0,5 % à 4,41-1/4 dollars le boisseau.

* Les réserves de blé provenant des récoltes fraîchement effectuées aux Etats-Unis et chez d'autres producteurs de l'hémisphère nord sont susceptibles de maintenir les prix au plus bas.

* Le gouvernement américain a déclaré lundi que 6 % du blé d'hiver américain avait été récolté, ce qui est supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

* Les inquiétudes concernant les dommages causés par la sécheresse et le gel à la récolte de blé russe ont été largement prises en compte par le marché, selon les négociants.

* La Russie augmentera son soutien financier aux agriculteurs mais ne devrait pas interdire les exportations de céréales si une situation d'urgence fédérale est déclarée en raison des gelées qui ont endommagé les cultures, ont déclaré des experts de l'industrie mercredi.

* L'absence prolongée de pluie dans la majeure partie de l'Ukraine a entraîné une détérioration des conditions pour toutes les cultures le mois dernier, mais n'a pas encore eu de conséquences critiques, ont déclaré les analystes mercredi, citant les données des météorologues agricoles de l'Etat.

* La Chine va accroître ses stocks de blé en augmentant ses achats auprès des producteurs nationaux, le premier producteur et consommateur mondial de cette céréale de base cherchant à sécuriser l'approvisionnement face aux récents dommages causés par les conditions météorologiques à la production mondiale.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont augmenté et les rendements du Trésor américain ont baissé mercredi, les investisseurs se concentrant sur la prochaine réunion de politique de la Banque centrale européenne et les données du marché du travail américain ont renforcé les paris d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Commandes industrielles MM Avril 0600 Allemagne Fabrication O/P Cur Price SA Avril 0600 Allemagne Biens de consommation SA Avril 0830 Royaume-Uni S&P Global PMI : MSC Comp - Output Mai 1215 UE Taux de refinancement de la BCE Juin 1215 UE Taux de dépôt de la BCE Juin 1230 US Commerce international Avril 1230 US Initial Jobless Clm Weekly (Rapport de Naveen Thukral ; Editing by Subhranshu Sahu)