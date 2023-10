Le blé de Chicago a légèrement augmenté lundi, la chasse aux bonnes affaires ayant soutenu les prix après que le marché ait chuté de plus de 6 % au cours de la dernière session pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois ans à la suite de données indiquant que la production de blé aux États-Unis était supérieure aux attentes.

Les prix du soja et du maïs ont perdu davantage de terrain en raison de l'abondance de l'offre mondiale.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,5% à 5,44 dollars le boisseau, à 0008 GMT, après avoir chuté vendredi à 5,40 dollars le boisseau, son plus bas niveau depuis septembre 2020.

* Le soja a cédé 0,1% à 12,74-1/4 dollars le boisseau et le maïs a cédé 0,1% à 4,76-1/2 dollars le boisseau.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé la récolte de blé du pays à 1,812 milliard de boisseaux, soit 78 millions de boisseaux de plus que l'estimation précédente et nettement plus que la prévision moyenne des analystes (1,729 milliard de boisseaux), selon un sondage Reuters.

* Les prix du blé étaient déjà sous pression en raison de l'abondance de l'offre russe et des signaux indiquant que l'Ukraine parvenait à trouver des voies d'exportation malgré les attaques russes sur les installations portuaires.

* Cinq navires supplémentaires sont en route vers les ports maritimes ukrainiens en utilisant un nouveau couloir ouvert pour reprendre les exportations principalement agricoles, un arrangement alternatif à l'accord sur les céréales de la mer Noire bloqué par la Russie, a déclaré dimanche un haut fonctionnaire ukrainien.

* Dans un rapport séparé, l'USDA a déclaré que les stocks de blé américains au 1er septembre s'élevaient à 1,780 milliard de boisseaux, en légère hausse par rapport aux 1,778 milliard de boisseaux déclarés un an plus tôt et reflétant une faible demande d'exportation pour les produits américains.

* Les stocks de soja américains sont tombés à leur niveau le plus bas depuis deux ans, mais sont restés plus importants que les analystes ne le prévoyaient.

* Le rapport trimestriel de l'USDA fait état de 1,361 milliard de boisseaux de maïs, ce qui est inférieur à la moyenne des estimations des analystes qui tablaient sur 1,429 milliard de boisseaux.

* Selon le National Weather Service, un tronçon clé du cours inférieur du Mississippi est passé la semaine dernière à quelques centimètres de son niveau le plus bas jamais atteint et devrait rester proche des niveaux les plus bas jamais enregistrés, au moment où la saison d'exportation des céréales américaines, la plus chargée, démarre.

* Les basses eaux ont ralenti le transport des barges de maïs et de soja destinées à l'exportation au cours des dernières semaines, car les expéditeurs ont allégé les charges pour éviter que les navires ne s'échouent et ont réduit le nombre de barges qu'ils transportent en même temps pour naviguer dans un chenal de navigation plus étroit.

* Ailleurs, les précipitations de mousson en Inde cette année ont été les plus faibles depuis 2018, alors que le régime climatique El Nino a fait du mois d'août le plus sec depuis plus d'un siècle, a déclaré samedi le département météorologique de l'État.

* Les précipitations sur le pays entre juin et septembre ont représenté 94% de la moyenne sur une longue période, la plus faible depuis 2018, a déclaré le Département météorologique de l'Inde dans un communiqué.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position courte nette sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine du 26 septembre, ont montré les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire sur les engagements des négociants de la Commodity Futures Trading Commission a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et réduit leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales du MSCI ont terminé la séance agitée de vendredi en légère baisse, les investisseurs se préparant à une probable fermeture du gouvernement américain et ajustant leurs portefeuilles pour la fin du trimestre.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Nationwide house price MM, YY Sept 0750 France S&P Global Mfg PMI Sept 0755 Allemagne HCOB Mfg PMI Sept 0800 UE HCOB Mfg PMI Final Sept 0830 UK S&P GLBL/CIPS Mfg PMI Final Sept 0900 UE Unemployment Rate Aug 1345 US S&P Global Mfg PMI Final Sept 1400 US ISM Manufacturing PMI Sept (Reportage de Naveen Thukral ; Editing de Rashmi Aich)