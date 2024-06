Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté mardi, se remettant de leur plus bas niveau depuis début mai grâce à des achats à bon compte, bien que la pression exercée par l'expansion de la récolte de l'hémisphère nord et l'interdiction d'importation imposée par la Turquie aient limité la hausse des prix.

Le soja a reculé, abandonnant une partie des gains de la dernière séance, tandis que le maïs a légèrement progressé.

"Le marché du blé va connaître des tendances à la baisse, car les stocks de cultures fraîchement récoltées arrivent sur le marché", a déclaré un négociant en céréales à Singapour.

"Pour le maïs et les haricots, les conditions météorologiques des récoltes aux États-Unis sont déterminantes pour l'orientation des prix.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 0,6% à 6,11 dollars le boisseau, à 03h50 GMT, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 3 mai à 6,05-1/2 dollars le boisseau plus tôt dans la journée de mardi.

Le soja a perdu 0,2% à 11,86-1/2 dollars le boisseau et le maïs a gagné 0,2% à 4,52-3/4 dollars le boisseau.

Une récolte de blé en pleine expansion aux États-Unis et dans d'autres pays exportateurs pèse sur les prix.

En Russie, premier exportateur mondial de blé, les prix à l'exportation ont abandonné leur sixième gain hebdomadaire pour reculer la semaine dernière, suite à la décision de la Turquie de limiter les importations jusqu'à la mi-octobre. La Turquie est le cinquième importateur mondial de blé, achetant principalement à la Russie.

Les prévisions annoncent des pluies bienvenues cette semaine dans certaines parties de la ceinture céréalière de la mer Noire, ce qui devrait améliorer l'humidité du sol, a déclaré la société de technologie spatiale Maxar dans une note météorologique quotidienne.

Toutefois, le ministère américain de l'agriculture a revu à la baisse ses évaluations hebdomadaires de l'état des cultures américaines pour le blé d'hiver et le blé de printemps, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à ce qu'il n'y ait pas de changement.

La récolte de blé d'hiver était achevée à 12 %, selon le gouvernement, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 6 %, mais se situe dans le bas de la fourchette des estimations des analystes.

Les estimations de l'USDA concernant les récoltes de maïs et de soja étaient conformes aux attentes du marché. Après la fermeture du CBOT lundi, l'agence a estimé que 74 % des cultures de maïs aux États-Unis étaient dans un état "bon à excellent", en baisse d'un point par rapport à la semaine dernière, et que 72 % des cultures de soja étaient dans un état "bon à excellent" dans les premières évaluations de l'USDA pour l'année 2024 pour l'oléagineux.

La deuxième récolte de maïs du Brésil pour le cycle 2024 a atteint 10,4 % de la superficie plantée dans la région clé du centre-sud, jusqu'à jeudi dernier, a déclaré lundi la société de conseil en agroalimentaire AgRural, soit le rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie.

Le chiffre est le plus élevé pour la période depuis au moins 2013, lorsque AgRural a commencé ses enquêtes hebdomadaires sur la deuxième récolte de maïs du Brésil, qui représente environ 75% de la production nationale chaque année.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le blé et l'huile de soja du CBOT lundi et acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, la farine de soja et le soja du CBOT, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Sonia Cheema)