Le blé de Chicago a légèrement baissé mercredi, chutant pour la troisième séance consécutive, plombé par les prévisions d'une offre abondante dans l'hémisphère nord plus tard dans l'année.

Le soja a augmenté pour la première fois en trois séances, tandis que le maïs s'est également raffermi.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,1% à 5,57 dollars le boisseau, à 01h18 GMT, après avoir chuté de 1,4% mardi. Le soja a gagné 0,4 % à 11,79 dollars le boisseau et le maïs 0,4 % à 4,33 dollars le boisseau.

* Argus a relevé ses prévisions pour la production de blé russe cette année à 92,1 millions de tonnes métriques, avec une estimation accrue de la superficie de blé d'hiver compensant les perspectives moins favorables pour les semis de blé de printemps et les rendements.

* L'estimation d'une production russe plus élevée vient après qu'un rapport américain ait montré que la récolte d'hiver était en bonne santé malgré des conditions météorologiques défavorables.

* Les chiffres sur l'état des cultures publiés lundi par le ministère américain de l'agriculture (USDA) indiquent que l'état du blé d'hiver américain est bon/excellent à 56 %, malgré les inquiétudes concernant l'impact du temps sec qui a sévi dans les plaines productrices de blé.

* Les prévisions de pluies supplémentaires dans les plaines américaines la semaine prochaine et de conditions plus sèches dans le sud de la région du Delta ont apaisé les craintes concernant le stress lié aux conditions météorologiques sur les cultures de blé et les retards dans les semis de maïs.

* Les opérateurs ajustent leurs positions avant les données sur l'inflation américaine de mercredi et la publication jeudi du rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande et des prévisions mensuelles de l'agence brésilienne Conab sur les récoltes nationales.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT mardi, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice MSCI des actions mondiales a légèrement augmenté mardi, tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé par rapport à leur plus haut niveau depuis plus de quatre mois, les investisseurs attendant avec anxiété les chiffres de l'inflation américaine et le début des bénéfices du premier trimestre.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 US Core CPI MM, SA ; YY NSA mars 1230 US CPI MM, SA ; YY NSA mars 1230 US CPI Wage Earner mars 1800 US Federal Open Market Committee issues minutes from its March 19-20 meeting (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)