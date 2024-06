Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont chuté pour la huitième fois vendredi pour atteindre leur plus bas niveau depuis un mois après que la Turquie a déclaré qu'elle mettrait fin aux importations de blé, ce qui porte un coup aux perspectives de la demande mondiale.

Les prix du blé ont chuté de 7,5 % cette semaine, leur plus grande perte hebdomadaire depuis juillet 2023. Les analystes s'attendaient également à ce qu'une bonne récolte de blé d'hiver aux États-Unis stimule l'offre de cette céréale et que les inquiétudes concernant les dommages causés aux récoltes russes s'apaisent.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont légèrement baissé après qu'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis ait fait grimper le dollar, ce qui rend les exportations américaines moins compétitives.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 12 cents pour s'établir à 6,27-1/2 dollars le boisseau, son niveau le plus bas depuis le 6 mai.

La Turquie interrompra ses importations de blé à partir du 21 juin et jusqu'au 15 octobre au moins, afin de protéger les producteurs nationaux, a déclaré le ministère de l'agriculture.

La Turquie est une destination clé pour le blé de la mer Noire, notamment le blé russe, et l'absence de demande turque pourrait renforcer la concurrence sur d'autres marchés d'exportation, selon les négociants.

"C'est un nouveau coup porté aux exportations potentielles, et ce n'est pas bon", a déclaré Mark Gold, fondateur de Top Third Ag Marketing.

Selon un sondage Reuters publié jeudi, les analystes ont estimé que le rapport du ministère américain de l'Agriculture sur la production agricole du 12 juin prévoirait une récolte de 1,298 milliard de boisseaux de blé d'hiver, ce qui est supérieur à l'estimation de mai.

"La récolte de blé d'hiver vient de commencer et de nombreux analystes pensent que les chiffres de la production de blé seront élevés", a déclaré Lane Akre, économiste chez ProFarmer.

Le recul de la demande a détourné l'attention des risques météorologiques en Russie, où le pays a déclaré une situation d'urgence fédérale dans dix régions en raison des dégâts causés aux cultures par les gelées du mois de mai.

Le soja CBOT s'est établi en baisse de 20-3/4 cents à 11,79-1/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs s'est établi en baisse de 3-1/4 cents à 4,48-3/4 dollars le boisseau.

L'état favorable des cultures aux États-Unis, où les agriculteurs ont fait des progrès constants dans les semis de maïs et de soja tout en commençant la récolte du blé d'hiver, a également freiné les prix. (Reportage de Heather Schlitz et Julie Ingwersen à Chicago ; Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et Peter Hobson à Canberra ; Rédaction de David Evans, Kirsten Donovan et Andrea Ricci)