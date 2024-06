Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis deux mois, les spéculateurs ayant réagi à l'accélération de la récolte américaine et aux précipitations favorables aux cultures dans la région de la mer Noire en vendant des contrats.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont légèrement augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 5,90-1/4 dollars le boisseau, à 0027 GMT, après avoir chuté à 5,88-1/2 dollars, son plus bas niveau depuis le 23 avril.

* Le soja CBOT a augmenté de 0,4 % à 11,62-1/4 dollars le boisseau et le maïs s'est négocié 0,4 % plus haut à 4,45-1/2 dollars le boisseau.

* Les contrats à terme sur le blé ont atteint leur plus haut niveau en 10 mois, à 7,20 dollars, le mois dernier, alors que la sécheresse et les gelées en Russie, le plus grand exportateur, ont fait baisser les estimations de récolte.

* Mais les prix ont depuis plongé d'environ 18 %, la récolte américaine ayant commencé à alimenter le marché et les précipitations ayant apaisé les inquiétudes concernant les récoltes de la mer Noire.

* Les prix à l'exportation du blé russe pour la nouvelle récolte ont baissé de manière significative par rapport à la semaine précédente, les inquiétudes concernant l'impact du mauvais temps s'étant dissipées, selon les analystes.

* Le ministère américain de l'agriculture a déclaré lundi que la récolte de blé d'hiver du pays était achevée à 27 %, contre 12 % il y a une semaine, et qu'elle était supérieure à la moyenne quinquennale de 14 %.

* Les attentes d'une récolte record en Roumanie devraient compenser en partie la baisse de production des plus grands producteurs, la France et l'Allemagne, où des pluies torrentielles ont frappé les cultures.

* La Chine, quant à elle, s'attend à une nouvelle récolte exceptionnelle de céréales d'été cette année, a déclaré un porte-parole du Bureau national des statistiques.

* Sur les marchés du maïs, les agriculteurs américains conservent leur production dans l'espoir d'obtenir de meilleurs prix, malgré le peu de signes d'amélioration du marché.

* Les évaluations hebdomadaires de l'état des cultures de maïs et de soja aux États-Unis ont baissé la semaine dernière, mais sont restées les plus élevées pour cette période de la saison depuis plusieurs années, selon les données du gouvernement américain.

* En ce qui concerne le soja, les données ont montré que la trituration du soja américain a rebondi en mai, après un creux de sept mois en avril, et qu'elle a dépassé la plupart des estimations commerciales.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et le soja du CBOT lundi, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les rendements du Trésor américain ont augmenté après une forte baisse la semaine précédente, les investisseurs attendant les commentaires des responsables de la Réserve fédérale.