Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont encore perdu du terrain lundi, les prix tombant à leur plus bas niveau depuis trois mois, la pression exercée par les cultures fraîchement récoltées aux États-Unis et en Russie ayant entraîné le marché à la baisse.

Les prix du maïs ont baissé en raison des prévisions d'augmentation de la production américaine, tandis que les prix du soja ont chuté à leur niveau le plus bas depuis quatre ans.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif au Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,7% à 5,46-3/4 dollars le boisseau, à 0020 GMT, après avoir chuté plus tôt dans la séance à son plus bas niveau depuis le 15 avril à 5,45 dollars le boisseau.

* Le maïs a cédé 0,3 % à 4,13-1/2 le boisseau et le soja a glissé de 0,5 % à 10,60 le boisseau, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis 2020 à 10,56 le boisseau plus tôt ce lundi.

* Les prix du blé ont été affaiblis par le temps chaud et sec, qui stimule les récoltes dans les régions productrices des États-Unis et de la Russie.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a revu à la hausse ses estimations de production de maïs et a réduit ses prévisions de production de soja vendredi, ajustant ses estimations en fonction du nombre d'acres plantés pour chaque culture.

* Les prévisions de l'USDA indiquent également que la récolte de maïs de 2024/25 devrait être la troisième plus importante de l'histoire des États-Unis, les stocks de maïs étant les plus importants depuis six ans, en date de septembre 2025.

* Néanmoins, l'USDA a estimé que les stocks de maïs en fin de campagne seraient de 1,877 milliard de boisseaux, alors que les négociants s'attendaient à ce que l'USDA fixe ce chiffre à 2,049 milliards de boisseaux.

* Les exportations de céréales de l'Ukraine pour la campagne de commercialisation 2024/25 ont augmenté pour atteindre 1,5 million de tonnes métriques au 12 juillet, contre 894 000 tonnes un an plus tôt, selon les données du ministère de l'agriculture vendredi.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 juillet, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et ont augmenté leur position courte nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les contrats à terme sur les obligations américaines ont glissé et le dollar s'est raffermi lundi, les investisseurs pariant que l'attaque contre le candidat à la présidence américaine Donald Trump rendait sa victoire plus probable, tout en injectant un tout nouveau niveau d'incertitude politique sur les marchés.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Chine Investissement urbain (YTD) YY Juin 0200 Chine Ventes au détail YY Juin 0200 Chine PIB YY Q2 0200 Chine Taux de chômage Zone urbaine Juin 0900 UE Production industrielle MM, YY Mai 1000 UE Actifs de réserve Total Juin n/a Royaume-Uni Prix de l'immobilier Rightmove MM, YY Juillet (Reportage de Naveen Thukral ; Édition de Sherry Jacob-Phillips)