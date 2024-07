La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a déclaré dimanche que la région risquait la désintégration et l'aggravation de l'insécurité après que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dirigés par des juntes, ont clairement manifesté leur intention de quitter le bloc en signant un traité de confédération.

Le traité de l'Alliance des États du Sahel, signé samedi, souligne la détermination des trois pays à tourner le dos aux 15 membres de la CEDEAO, qui les a exhortés à revenir à un régime démocratique.

Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touray, a déclaré que la liberté de circulation et un marché commun de 400 millions de personnes figuraient parmi les principaux avantages de cette union vieille de près de 50 ans, mais que ces avantages étaient menacés si les trois pays la quittaient.

Le financement de projets économiques d'une valeur de plus de 500 millions de dollars au Burkina Faso, au Mali et au Niger pourrait également être interrompu ou suspendu, a déclaré M. Touray lors d'un sommet de la CEDEAO à Abuja, la capitale nigériane.

"Compte tenu de ces avantages, il est évident que la désintégration ne perturbera pas seulement la liberté de circulation et d'installation des personnes, mais qu'elle aggravera également l'insécurité dans la région", a-t-il déclaré.

Le retrait des trois pays portera un coup sévère à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes d'échange de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme, a-t-il ajouté.

Les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis lors du sommet pour discuter des implications du traité de l'Alliance des États du Sahel, dont les juntes ont pris le contrôle lors d'une série de coups d'État dans les trois États en 2020-2023 et ont rompu les liens militaires et diplomatiques avec les alliés régionaux et les puissances occidentales.

Une décision sur une force régionale en attente pour lutter contre le terrorisme et sur une monnaie régionale sera également prise, a déclaré M. Touray.