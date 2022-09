Le blues de la rentrée ?

Quelques mots sur la séance de la veille, marquée par une contraction générale des bourses occidentales. En France, le CAC40 a payé un lourd tribut hier, lesté par ses poids-lourds : TotalEnergies (-3,3%) et LVMH (-2,2%) notamment. Ce qui illustre parfaitement ce qu'il s'est passé ailleurs : l'énergie et la consommation cyclique ont chuté. C'est dans la finance que ça a le mieux tenu : l'environnement de taux élevés parti pour durer doit permettre, du moins dans un premier temps, aux institutions financières d'améliorer leurs marges. Le CAC40 a perdu 5% en août, après avoir repris 8,9% en juillet. Côté STOXX Europe 600, on a cédé 5,3% en août après 7,6% de hausse en juillet. Aux Etats-Unis, les indices américains ont encore perdu du terrain le 31 août. Le S&P500 achève le mois à -4,2%, mais il avait gagné 9,1% en juillet. Le bilan sur juillet-août est donc favorable à Wall Street par rapport aux marchés européens.

Sectoriellement, le mois d'août a vu la consommation cyclique et la technologie reperdre une partie du terrain gagné entre la mi-juin et la fin juillet. Bizarrement, la santé n'a pas joué son habituel rôle amortisseur : c'est parce que plusieurs affaires ont éclaté, qui ont lourdement affecté le parcours boursier d'actions comme GSK ou Sanofi. La meilleure cachette possible pour les investisseurs est restée l'énergie, c’est-à-dire les entreprises de l'extraction pétrolière et gazière et, dans une moindre mesure, les services collectifs. Je ressors de mon chapeau un graphique que j'utilise régulièrement, qui compare les parcours de l'ETF Ark Innovation (investissements agressifs dans la croissance) et du holding Berkshire Hathaway (investissements plus prudents, à prix raisonnable) depuis le début du rebond aux Etats-Unis. On constate qu'ARK a perdu une partie de l'avance accumulée, mais aussi que les dernières séances ont été aussi difficiles pour l'un que pour l'autre, signe que les prises de bénéfices après le rebond concernent le marché élargi et pas seulement quelques compartiments.

Comportement des deux types d'investisseurs depuis le début du rebond

La rentrée de septembre nous laisse pas mal de mauvaises nouvelles sur les bras, et pas grand-chose à mettre en face pour le moment, il faut bien l'avouer. Il y a cette flambée des prix qui force les gouvernements à remettre leurs costumes de pompier, alors que le "quoi qu'il en coûte" du coronavirus n'est même pas encore soldé. Il y a les banques centrales qui n'ont plus la possibilité de jouer les héros qui sauvent le monde parce qu'elles doivent se consacrer à nouveau à leurs vraies missions. Il y a le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer pour remplacer celui qui avait été hérité de la seconde guerre mondiale. La liste est longue et constitue un test d'adaptation majeur pour les sociétés occidentales matures.

La séance du jour démarre dans cette ambiance lourde, même s'il faut souligner le net reflux des cours pétroliers. La Chine reste confrontée à des vagues de coronavirus et sa stratégie "zéro covid" la conduit à verrouiller la zone de Chengdu aujourd'hui. Ces à-coups continuent à peser sur la dynamique économique et par ricochet sur l'approvisionnement mondial. L'indice PMI manufacturier Caixin d'août, publié cette nuit, est d'ailleurs passé en zone de contraction. J'ai lu aussi qu'un navire s'est échoué dans le canal de Suez en Égypte en fin de journée hier et que des remorqueurs travaillaient à le dégager. C'est peut-être un feu de paille, mais on se souvient que l'épisode de l'Ever Given en mars 2021 avait provoqué de sérieux remous dans les chaînes d'approvisionnement. Par ailleurs, le G7 va se pencher sur un plafonnement du prix du pétrole russe pour calmer la surchauffe. Manifestement, il s'agirait de faire pression via l'accessibilité des produits d'assurance et les financements. Enfin, le marché semble tenir pour acquis que la BCE va relever ses taux de 125 points de base d'ici octobre, ce qui implique une hausse de 50 points et une hausse de 75 points réparties sur les réunions de la semaine prochaine et du mois d'octobre. Finalement, et une fois de plus, les incantations n'auront servi à rien et la réalité économique a rapidement rattrapé la banque centrale.

Côté sociétés, il y a quelques résultats sur les tablettes, dont ceux de Pernod Ricard en France et de Broadcom aux Etats-Unis.

En Asie Pacifique, les indices piquent du nez, généralement de plus de 1% comme en Australie, au Japon ou à Hong Kong. Les indicateurs avancés européens guident vers une ouverture en repli. Le CAC40 perdait 1,1% à 6052 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les PMI manufacturiers d'août définitifs des principales économies sont attendus entre 02h30 (pour le Japon) et 15h45 (pour les Etats-Unis). Il y aura aussi l'inflation suisse (8h30) et le taux de chômage européen de juillet (11h00). Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur les licenciements (13h30) précèdera les nouvelles demandes d'allocations chômage hebdomadaires (14h30), les dépenses de construction et l'ISM manufacturier (16h00). Tout l'agenda macro ici.

L'euro reste proche de la parité à 1,0014 USD. L'once d'or s'affaiblit à 1703 USD. Le pétrole reste baissier, avec un Brent de Mer du Nord à 95,05 USD le baril et un brut léger américain WTI à 89 USD. La dette américaine à 10 ans est rémunérée 3,20%, en hausse. Le bitcoin navigue autour de 20 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Les immatriculations de véhicules neufs étaient en hausse de 3,8% en France en août, selon le PFA.

Pernod Ricard boucle un exercice 2021/2022 record et rachète des actions.

Danone a obtenu un taux de 3,07% pour son obligation 10 ans de 600 M€ livrée la semaine prochaine.

Eiffage négocie la prise de contrôle du groupe Sun'R. L'entreprise de construction et de concessions a publié en parallèle ses résultats trimestriels.

Air France-KLM serait simple partenaire commercial et opérationnel dans le cadre de la reprise d'ITA, mais pas au capital dans un premier temps.

Voltalia va construire un nouveau projet hydroélectrique en Guyane française.

Hydrogen Refueling Solutions s'associe à Simplifhy pour entrer sur le marché italien.

Visiomed ouvre un second centre Smart Salem à Dubaï.

Uniti devient partenaire majeur du Rugby Club Toulonnais.

Pharnext nomme Rob Quinn directeur financier.

Bastide et ID Logistics ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)