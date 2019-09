Le blues des gilets jaunes semblent toucher à sa fin, observe ING

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les consommateurs français semblent sortir d'une période de dix mois d'anxiété qui les aura conduits à épargner plus, observe ING. La confiance est au plus haut et les dépenses de consommation se redressent. Le mouvement des "gilets jaunes" n'était pas étranger à ces dix mois difficiles, souligne la banque. La baisse du chômage en août devrait contribuer à maintenir la tendance positive, à condition toutefois que le débat autour de la réforme des retraites ne tourne pas à l'affrontement social, prévient ING.