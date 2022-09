Le boom des bénéfices des entreprises américaines révèle davantage la menace de l'inflation que les salaires : McGeever

Appelez cela une spirale "profit-prix".

Selon de nombreuses mesures, le marché du travail américain est aussi fort qu'il l'a été depuis des décennies. Comme la main-d'œuvre est le principal intrant dans les coûts totaux des entreprises, les décideurs politiques ont raison de craindre que les demandes salariales "excessives" n'alimentent, voire n'accélèrent, l'inflation.

Mais si l'on regarde à travers le prisme des bénéfices, l'Amérique des entreprises est également en pleine santé, surtout les grandes entreprises. Au cours du deuxième trimestre de cette année, les entreprises américaines ont engrangé des bénéfices qui, selon la coupe, étaient les plus élevés jamais enregistrés, ou proches de niveaux jamais vus depuis plus d'un demi-siècle.

Il s'agit là aussi d'une menace inflationniste, mais les décideurs politiques nous en parlent beaucoup moins que du risque que les salaires alimentent une spirale des prix qui ne pourrait être écrasée que par des hausses de taux d'intérêt comme celles administrées par l'ancien président de la Fed, Paul Volcker, au début des années 1980.

La bataille entre le travail et le capital, qui a vu le capital prendre une part toujours plus grande du revenu national au cours des 30 dernières années, n'est pas une question nouvelle, certainement pas sur le plan politique.

Mais avec une inflation au plus haut depuis quatre décennies, elle apparaît comme un défi politique, que la Fed doit prendre en compte, déclare Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance.

"Je suis sûr que la hausse des bénéfices des entreprises encourage indirectement la Fed à augmenter les taux d'intérêt. Dans la mesure où les prix augmentent partout et où les bénéfices des entreprises restent élevés, cela a pour corollaire direct une hausse de l'inflation", a-t-il déclaré.

En pourcentage du PIB, les bénéfices des entreprises américaines ont atteint 12,25 % au deuxième trimestre, soit environ leur niveau le plus élevé depuis 1950. Les marges bénéficiaires des entreprises non financières ont atteint 15,5 % au cours de la même période, se rapprochant ainsi du pic de l'année dernière qui remonte aux années 1960.

De façon moins surprenante, peut-être, les bénéfices nominaux au deuxième trimestre ont été les plus élevés jamais enregistrés. Néanmoins, le franchissement de la barrière des 2 000 milliards de dollars est remarquable.

GRAPHIQUE : Marges bénéficiaires des entreprises américaines (

GRAPHIQUE : Bénéfices des entreprises américaines en pourcentage du PIB (

GRAPHIQUE : Les bénéfices des sociétés non financières américaines dépassent les 2 000 milliards de dollars (

Cela se produit au moment où les conditions du marché du travail américain sont également les plus tendues depuis des décennies. La dernière fois que le taux de chômage a été inférieur aux 3,5 % d'aujourd'hui, c'était il y a plus d'un demi-siècle, et il y a deux offres d'emploi pour chaque personne sans emploi.

Bien que les grèves et les conflits du travail soient moins probables aux États-Unis qu'en Europe, les responsables de la Fed ne verraient pas d'un bon œil une croissance des salaires correspondant à l'inflation, et encore moins la dépassant.

Selon eux, cela aurait l'une des deux conséquences suivantes, qui vont toutes deux à l'encontre de leur double mandat de stabilité des prix : les salaires plus élevés sont répercutés sur les consommateurs, ce qui entraîne une inflation encore plus élevée ; ou les entreprises réduisent tout simplement leurs effectifs.

BURDEN INÉQUITABLE ?

La politique fiscale est plus adaptée pour freiner le pouvoir de fixation des prix des entreprises américaines. Comme le fait remarquer Robert Reich, professeur à l'Université de Californie, Berkeley, et ancien secrétaire au travail, l'administration Biden a adopté une taxe de 1 % sur les rachats d'actions dans la loi sur la réduction de l'inflation récemment adoptée, ainsi qu'un impôt minimum sur les sociétés.

Cela ne va pas assez loin, affirme-t-il, mais il reconnaît que des politiques telles qu'une taxe sur les bénéfices exceptionnels, un contrôle des prix, des impôts plus élevés sur les sociétés et les riches, et une application plus audacieuse des lois antitrust se heurtent à une forte opposition à Washington.

En l'absence d'une puissante impulsion fiscale, il incombe à la Fed d'utiliser l'instrument contondant des taux d'intérêt plus élevés qui font disparaître les emplois et favorisent la récession.

"C'est le seul outil de la boîte à outils de la Fed. Le problème est que cela fait peser la majeure partie de la charge de la lutte contre l'inflation sur les travailleurs moyens et les pauvres", a déclaré Reich à Reuters.

GRAPHIQUE : Croissance des bénéfices réels aux États-Unis (

Il ne fait aucun doute que les communications de la Fed se concentrent sur les risques posés par les pressions salariales plus que sur les prix des entreprises.

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed des 26 et 27 juillet révèle sept mentions de "salaire" ou "salaires", 17 de "marché du travail", huit d'"emploi" ou "emplois", et pas une seule de "bénéfices".

Les transcriptions de la conférence de presse du chef de la Fed, Jerome Powell, le 27 juillet, montrent neuf mentions de "salaire" ou "salaires", 38 mentions de "marché du travail", 15 mentions de "emploi" ou "emplois", mais pas une seule mention de "profit", "entreprise", "société" ou "sociétés".

Si l'establishment politique à Washington ne veut pas et, la Fed ne peut pas, refroidir les pressions potentielles sur les prix du boom des bénéfices des entreprises, peut-être l'économie le fera-t-elle pour eux.

Comme le resserrement des conditions financières ralentit l'activité et la demande, la croissance des bénéfices devrait se refroidir et les marges des entreprises devraient diminuer.

"La croissance des bénéfices ralentit et se dirige vers zéro. Cela implique une pression sur la marge, dont le consensus prévoit désormais une baisse de 5% en 2022", ont écrit jeudi les analystes actions de Société Générale.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).