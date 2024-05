L'augmentation de la demande d'électricité au Laos due au minage de crypto-monnaies et à des précipitations irrégulières a entraîné des pénuries d'électricité, a déclaré un conseiller de la compagnie d'électricité publique, révélant les défis auxquels sont confrontées les perspectives du pays en tant qu'exportateur d'énergie hydroélectrique vers l'Asie du Sud-Est.

Le Laos est surnommé la batterie de l'Asie du Sud-Est en raison de son potentiel d'exportation d'hydroélectricité, et sa fourniture de la source d'énergie propre la moins chère et la plus stable est cruciale pour décarboniser la région qui a du mal à développer l'énergie solaire et éolienne.

Une politique visant à établir des centres de données en 2021 a conduit à un boom du minage de crypto-monnaies, qui représente maintenant plus d'un tiers de la demande d'électricité laotienne, tandis que la baisse des précipitations a réduit la production d'hydroélectricité, entraînant des coupures de courant, a déclaré Somboun Sangxayarath, un conseiller de l'entreprise publique Electricite Du Laos (EDL).

Les exploitants de centres de données de crypto-monnaie à forte consommation d'énergie recherchent des sources d'énergie non fossiles bon marché, ce qui rend les pays asiatiques tels que le Laos attrayants.

L'hydroélectricité représentait 80 % de l'électricité produite au Laos au cours de la dernière décennie, dont la majeure partie était vendue par des producteurs d'électricité indépendants dans le cadre d'accords transfrontaliers avec la Thaïlande et le Viêt Nam.

Sur le marché national, EDL est le fournisseur d'électricité et est devenu un importateur net depuis 2021, nécessitant jusqu'à 600 mégawatts (MW) de capacité supplémentaire lors des pics de demande, ce qui a plus que doublé les coûts de la compagnie d'électricité criblée de dettes, a déclaré Sangxayarath.

"Pendant la saison sèche, nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande, c'est pourquoi nous avons importé plus d'électricité ces deux dernières années que par le passé", a déclaré M. Sangxayarath à Reuters en marge de la conférence Future Energy Asia.

Afin de réduire les importations, le Laos construit des projets hydroélectriques de 720 MW, qui devraient être achevés d'ici la fin de l'année prochaine, a déclaré M. Sangxayarath.

Pour améliorer la fiabilité de la production dans un contexte de précipitations irrégulières, le pays souhaite augmenter la part de la production non hydroélectrique à 30 % d'ici 2025, contre un peu plus de 20 % actuellement. En l'absence de projets majeurs dans le pipeline, cela semble peu probable.

"Il existe des projets potentiels dans le domaine du charbon, mais en raison des pressions exercées par différentes organisations, il est très difficile d'obtenir un financement pour le charbon au cours de cette période", a-t-il déclaré, ajoutant que le pays essayait également de construire des projets hybrides solaire-hydroélectrique et éolien-hydroélectrique.

L'année dernière, le Laos a déclaré qu'il ne fournirait pas d'électricité aux projets de crypto-monnaies qui n'avaient pas encore démarré leurs activités. Bien que l'ordre soit toujours en vigueur, le pays étudie activement de nouvelles propositions d'investissement et cherche à augmenter la disponibilité de l'énergie, a déclaré M. Sangxayarath. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; Rédaction de Sonali Paul)