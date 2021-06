Le boom des emplois se poursuit en juin, d'après Michael Page

Zurich (awp) - Le marché du travail helvétique est marqué par une progression des offres d'emploi en juin, ce qui confirme la tendance haussière observée depuis le mois de février, indique le cabinet Michael Page. C'est la Suisse alémanique qui concentre la majorité des nouvelles offres.

Le nombre d'offres d'emplois a bondi de 5,1% sur un mois en juin, d'après les derniers chiffres du Swiss Job Index concocté par le spécialiste du recrutement Michael Page et dévoilé mercredi.

Neuf offres sur dix se concentrent en Suisse alémanique, qui voit ses offres bondir de 5,3% sur un mois, contre 3,3% en Suisse romande. La région de Zurich, elle, a observé la plus forte progression avec 7,3% de hausse des offres d'emplois.

Loin devant les autres, le secteur de la gastronomie a enregistré un bond de 33,2% sur un mois et 149,7% entre janvier et juin, principalement du fait de la réouverture des restaurants et des bars au printemps.

Les postes informatiques arrivent en seconde position, avec une augmentation mensuelle de 16,1% et semestrielle de 30,5%, talonnée par les offres en ingénierie qui décollent de 7,1% sur un mois et de 25,4% sur un semestre.

De janvier à juin 2021, la société estime que les nouvelles offres d'emploi en Suisse ont progressé de 23,8%.

