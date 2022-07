Le boom des produits bio s'essouffle

Zurich (awp) - Après avoir bénéficié d'une demande accrue ces deux dernières années, le secteur des aliments biologiques semble s'essouffler. Les consommateurs deviennent en effet plus prudents avec l'envolée des prix et la guerre en Ukraine.

"En 2020 et 2021 nous avons assisté à une ruée vers les petits magasins bio", a rappelé Manuela Kägi, directrice de Bio Partner, fournisseur de boutiques spécialisées qui exploite aussi son propre réseau d'enseignes. Pendant la pandémie de coronavirus, les particuliers cuisinaient en effet plus souvent à la maison et avaient plus d'argent à disposition en raison des confinements.

Mais depuis la fin des restrictions sanitaires, l'engouement dont bénéficiait la branche s'est tari. "Sur les trois premiers mois de l'année, nous avons assisté à un net ralentissement dans un pourcentage à deux chiffres", a indiqué Bio Partner. Sa marque Reformhaus - avec ses magasins bio Egli, Müller et Ruprecht - a vu son chiffre d'affaires reculer depuis le début de l'année.

Hormis les changements d'habitudes alimentaires, les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et l'accélération de l'inflation pèsent sur le moral des consommateurs. Ces derniers "font des économies et regardent moins sur la qualité", déplore Markus Johann, directeur du réseau de produits biologiques bionetz.ch.

Mais il y a des exceptions. Le géant de la distribution Coop ne ressent ainsi pas de repli de la demande en produits bio. "La demande est stable à un niveau élevé", a indiqué une porte-parole à l'agence AWP. Chez le concurrent Migros, la demande a tout juste "quelque peu ralenti". Les deux distributeurs représentent à eux seuls les trois quart du chiffre d'affaires réalisé avec les produits bio, selon les statistiques 2021 de Bio Suisse.

