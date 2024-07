On s'attendait à ce que la demande record en matière de voyages d'été se traduise par des bénéfices exceptionnels pour les compagnies aériennes, mais les rapports trimestriels sont loin d'être brillants.

Alors que de nombreux clients affluent vers les destinations de voyage du monde entier, les compagnies aériennes constatent qu'une offre excédentaire de sièges dans la partie du marché sensible au prix les a obligées à réduire leurs tarifs pour remplir leurs avions.

Cette semaine, les résultats d'American et de Southwest Airlines devraient apporter d'autres mauvaises nouvelles, après les perspectives négatives pour le trimestre de United, Delta, Alaska Airlines et Ryanair.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont attribué la surcapacité à une vision trop optimiste de la demande de voyages, qui, selon la plupart des normes, a été robuste.

Le trafic de passagers aux États-Unis atteint des niveaux records cette année. Au cours des six premiers mois, l'administration américaine de la sécurité des transports (TSA) a contrôlé en moyenne 2,46 millions de passagers aériens par jour, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année dernière.

"Les compagnies aériennes espéraient simplement que la demande serait encore plus forte", a déclaré Shane Tackett, directeur financier d'Alaska, lors d'une interview.

Outre la pression exercée par les rabais, les nouveaux contrats de travail, l'augmentation des loyers et des coûts de maintenance ont fait grimper les dépenses d'exploitation du secteur.

En mai, American a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, invoquant un affaiblissement du pouvoir de fixation des prix sur le marché intérieur, et bien que le transporteur texan ait promis un redémarrage, les analystes estiment qu'il sera long et coûteux de faire marche arrière.

"Le réseau d'American l'expose davantage aux marchés où l'offre est actuellement la plus excédentaire et il est moins à même de compenser la hausse des coûts", a déclaré Thomas Fitzgerald, analyste chez TD Cowen.

Southwest a été durement touchée par les retards de livraison des avions Boeing, et elle subit la pression d'un investisseur activiste qui souhaite l'éviction de son PDG, la refonte de son conseil d'administration et la restructuration de ses activités.

Le transporteur à bas prix a revu à la baisse ses prévisions de recettes pour le deuxième trimestre. Selon M. Fitzgerald, Southwest dispose de peu de leviers pour augmenter sensiblement ses recettes, ce qui accroît le risque pour son bilan.

American et Southwest publieront leurs résultats jeudi.

LES LUTTES POSSIBLES DE L'EUROPE

Le premier trimestre des compagnies aériennes européennes a été plus difficile que prévu, et les résultats du deuxième trimestre de Ryanair n'ont guère réconforté les investisseurs lundi.

Les bénéfices de Ryanair ont chuté de près de la moitié au cours du trimestre, les prix des billets ayant chuté de 15 % en raison de la réticence des clients à l'égard des prix plus élevés.

Les analystes préviennent que ces inquiétudes concernant les prix pourraient s'étendre à l'ensemble du secteur en Europe. "Une tarification plus agressive de la part du leader du marché est susceptible d'entraîner des retombées négatives pour les autres compagnies aériennes européennes", a déclaré Gerald Khoo, analyste chez Liberum, dans une note.

Deutsche Lufthansa a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024 pour la deuxième fois et a lancé un avertissement sur les bénéfices pour son deuxième trimestre la semaine dernière en raison de la baisse des rendements.

Les résultats du transporteur économique britannique easyJet, mercredi, et d'Air France-KLM, jeudi, apporteront des éclaircissements sur les pressions exercées sur les coûts et les recettes, certains craignant qu'Air France-KLM ne soit pas en mesure de se remettre d'un premier trimestre plus faible.

Les actions des compagnies aériennes européennes ont chuté dans tous les domaines lundi, Ryanair étant la plus touchée, avec une baisse de 14 %.

Le PDG de Wizz Air, Jozsef Varadi, a déclaré que le transporteur à bas prix s'attendait toujours à ce que les rendements augmentent à long terme, bien qu'il ait été confronté à des limitations liées aux contrôles RTX des moteurs, ce qui a entraîné l'immobilisation d'un certain nombre d'appareils de sa flotte.

"Je pense que nous faisons mieux que cela", a déclaré M. Varadi à Reuters, faisant référence aux défis de Ryanair concernant la baisse des prix.

Les compagnies aériennes américaines réduisent actuellement leur capacité. Selon les estimations, la croissance annuelle du nombre de sièges dans les vols intérieurs devrait ralentir à 3 % au cours du trimestre de septembre, contre 6 % il y a un trimestre. Certains transporteurs espèrent que cela renforcera leur pouvoir de fixation des prix, mais cela pourrait ne pas suffire à augmenter les bénéfices.

United s'attend actuellement à ce que son bénéfice annuel se situe dans le bas de la fourchette de ses prévisions de 9 à 11 dollars par action. La compagnie compte sur ses rivaux pour réduire davantage les vols non rentables afin d'augmenter ses bénéfices.

Le président de United, Brett Hart, a déclaré jeudi aux investisseurs : "Bien que nous voyions cette incroyable inflexion dans le secteur, il est difficile d'en prévoir le moment précis et l'ampleur". (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago et de Joanna Plucinska à Londres ; Rédaction d'Andrea Ricci)