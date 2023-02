Le braconnage des rhinocéros connaît un léger recul en Afrique du Sud

Au total, 448 rhinocéros ont été tués illégalement dans tout le pays l'année dernière, soit trois de moins qu'en 2021. Toutefois, ces chiffres restent supérieurs à ceux de l'année précédente, lorsque les restrictions imposées par le COVID-19 en Afrique du Sud avaient entraîné une baisse du braconnage.

La demande de cornes de rhinocéros a décimé leur population au fil des décennies en Afrique du Sud et au Botswana et en Namibie voisins. Le braconnage implique souvent des syndicats criminels internationaux et des braconniers locaux, qui font de la contrebande internationale des cornes.

Elles sont considérées comme un supposé médicament et un bijou dans certains pays d'Asie de l'Est.

Le braconnage des rhinocéros a connu un déclin dans les parcs nationaux d'Afrique du Sud grâce aux programmes d'écornage, à une vigilance accrue et à la collaboration entre les autorités pour leur conservation, a déclaré la ministre de l'Environnement Barbara Creecy.

Elle a toutefois appelé les autorités provinciales à en faire plus, affirmant que les braconniers ont désormais déplacé leur attention des parcs nationaux vers les parcs provinciaux et les réserves de chasse privées de la province du KwaZulu-Natal.

"Nous pensons que si les autorités provinciales du KwaZulu-Natal suivent notre modèle, elles seront en mesure de freiner considérablement le braconnage des rhinocéros dans leurs parcs provinciaux avant qu'il ne soit trop tard", a déclaré Mme Creecy.

L'Afrique du Sud abrite la plus grande population au monde de rhinocéros blancs quasi-menacés et environ la moitié de la population totale de rhinocéros noirs menacés sur le continent africain.