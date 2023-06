Le brésilien CVC envisage de proposer des actions à des "investisseurs stratégiques".

Le voyagiste brésilien CVC a engagé des conseillers financiers et juridiques pour étudier une éventuelle proposition de rachat d'actions et est en pourparlers avec des "investisseurs stratégiques", a déclaré la société vendredi, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 11 %.

Cette annonce fait suite à l'accord de restructuration de la dette conclu en mars par CVC avec les détenteurs d'obligations afin de réduire la dette brute, ce qui impliquait l'obligation de procéder à une augmentation de capital d'au moins 125 millions de reais (25,21 millions de dollars) d'ici novembre. Les actions de CVC ont bondi de plus de 11 % à la suite de cette nouvelle, ce qui en a fait le principal gagnant de l'indice boursier de référence du Brésil, le Bovespa, qui a progressé d'environ 2 %. CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA, comme l'entreprise est officiellement connue, a répondu dans un dépôt de titres à un rapport du site web financier Brazil Journal disant que le fondateur Guilherme Paulus discutait d'un investissement dans l'entreprise. Brazil Journal, citant des sources familières avec le dossier, a rapporté que l'offre d'actions pourrait atteindre 300 millions de reais. Sans mentionner le nom de M. Paulus, CVC a déclaré être en pourparlers avec des "investisseurs stratégiques potentiels" en vue d'une participation à l'offre, si elle a lieu, mais a précisé qu'aucun accord contraignant n'avait été conclu jusqu'à présent. Elle a également ajouté qu'aucune décision n'avait encore été prise quant au montant ou aux conditions de l'offre. En juin 2022, CVC a levé 403 millions de reais en proposant des actions avec une forte décote par rapport aux cours de clôture, invoquant en temps utile le besoin de capitaux dans un contexte de reprise progressive de l'industrie du tourisme à la suite de la pandémie de COVID-19. Outre l'éventuelle nouvelle proposition, CVC est également à la recherche d'un nouveau directeur général après la démission de Leonel Andrade la semaine dernière, plus de trois ans après son entrée en fonction. (1 $ = 4,9748 reais)