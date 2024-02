Le brésilien Natura envisage de scinder Natura Latam et Avon en deux sociétés distinctes

Le fabricant brésilien de cosmétiques Natura &Co a déclaré lundi dans un communiqué que son conseil d'administration avait autorisé la direction à évaluer la possibilité de scinder Natura &Co Latam et sa marque Avon en deux sociétés cotées indépendantes.

Natura, qui a récemment vendu ses marques Aesop et The Body Shop, a déclaré que dans le cadre de cet accord potentiel, Natura &Co Latam exploiterait la marque Natura dans le monde entier et Avon uniquement en Amérique latine. Avon, quant à elle, exploiterait sa propre marque dans la plupart des pays en dehors de l'Amérique latine. Natura a déclaré que la structure d'une telle transaction était encore en cours d'évaluation.