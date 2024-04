Capharnaüm express ce matin avec une petite référence musicale en bonus, qui fait le lien entre le rock et le lac de Genève. On va parler de la bonne passe de Schneider Electric, de la mauvaise passe de Nestlé et de la mauvaise mauvaise passe d'Atos.

Schneider numéro 3

Schneider Electric est désormais fermement installé en troisième position des entreprises les plus influentes du marché parisien. La capitalisation brute de la société n'est que la 6e du CAC40, mais son large flottant (95%) lui permet de devancer Airbus (75% de flottant), L'Oréal (40% de flottant) et Hermès (30% de flottant). Dans le CAC40, Schneider pèse 6,56% de l'indice, sur la base des cours du 25 avril, derrière LVMH (10,81%) et TotalEnergies (9,13%), mais devant L'Oréal (5,72%), Sanofi (5,37%), Air Liquide (5,25%) et Airbus (5,18%).

Atos, bis repetita

J'aimerais bien qu'Atos s'en sorte. J'ai commencé ma carrière dans la presse financière avec la fusion Atos / Origin, qui avait permis de créer un leader européen des services informatiques. Un leader renforcé par le rachat de SchlumbergerSema un peu plus tard. J'aimais bien. Mais trêve de nostalgie. Nous écrivons depuis plusieurs années qu'Atos est devenu infréquentable. Et c'est plus que jamais le cas, avec une énième illustration : le groupe a annoncé le 9 avril dernier son plan pour tenter d'essayer d'esquisser une sortie de l'ornière. Moins de deux semaines après, pas plus tard que ce matin, il a révisé ce plan en annonçant qu'il lui faudra davantage de liquidités que prévu "pour tenir compte de la performance opérationnelle et des tendances commerciales actuelles". Je pourrais vous faire une analyse de la totalité du communiqué de presse ou écrire des kilomètres sur le sujet, mais la situation est résumable en une seule phrase : Atos n'a pas 15 jours de visibilité.

Nestlé, le feu au lac ?

Le titre Nestlé décroche de 3,5% en séance à la Bourse de Zurich, après la publication de ventes du premier trimestre résumée ainsi par un analyste sectoriel réputé : "Le démarrage de l'année est faible. Les investisseurs vont s'alarmer des perspectives de long terme". Ça chauffe du côté de Vevey, où les mauvaises nouvelles s'accumulent, comme nous en avons parlé récemment (Est-ce que Nestlé est cassé ?). Depuis, il faut ajouter cette croissance organique faiblarde et la destruction d'une partie de sa production de Perrier à cause de problèmes de qualité de l'eau. A défaut d'un feu, il y a donc de la fumée sur le lac (de Genève), pour faire référence à la fameuse chanson de Deep Purple, "Smoke on the Water", composée à la suite de l'incendie du casino de la ville voisine de Montreux en 1971.