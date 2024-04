Le bric-à-brac de Zonebourse : Tesla (et ARKK) dans le creux de la vague, UCB et le FTSE sur la crête

Le compte à rebours est lancé avant la publication des résultats de Tesla après la clôture américaine ce soir. Les analystes attendent des marges faibles. L'action en est à sept baisses consécutives avant l'ouverture de la séance du 23 avril. On parle aussi d'ARK, d'UCB et des entrelacs entre le CAC40 et le FTSE.