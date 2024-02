Le bric-à-brac de Zonebourse : Trois records historiques, une galaxie lointaine et du M&A

On passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit aujourd'hui, avec des records à la hausse et à la baisse. Il est aussi question d'acquisitions, avec de la micro-capitalisation à marque connue (Superdry) et de la grosse capitalisation dont le commun des mortels n'a jamais entendu parler (Catalent). Plus quelques autres bricoles...