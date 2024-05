Le bric-à-brac de Zonebourse : Ubisoft démarre fort, Broadcom dans le sillage de Nvidia

Ubisoft enregistre des débuts encourageants pour son nouveau titre "free-to-play GaaS natif pour PC et consoles", en l'occurrence XDefiant, lancé le 21 mai. De son côté, Bank of America a passé en revue les paris embouteillés et scanné les portefeuilles des gérants actifs américains.