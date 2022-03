Le britannique Asda vise la position de numéro 2 en lançant une nouvelle gamme de produits économiques.

Basée à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, Asda est actuellement le troisième plus grand épicier de Grande-Bretagne avec une part de marché de 14,6%, talonnant Tesco avec 27,7% et Sainsbury's avec 15,5%, selon les données de Kantar.

Asda est détenu depuis l'année dernière par les frères Mohsin et Zuber Issa et la société de capital-investissement TDR Capital.

"Notre ambition est qu'Asda retrouve sa position de deuxième plus grand détaillant en épicerie du Royaume-Uni", a déclaré Mohsin Issa.

"Nous sommes satisfaits des progrès réalisés au cours des six mois depuis que nous avons officiellement repris l'entreprise et nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser cette ambition à long terme en offrant aux clients une valeur exceptionnelle, où qu'ils choisissent de faire leurs achats chez nous."

Alors que les Britanniques sont confrontés à la plus forte baisse du niveau de vie depuis au moins les années 1950, le groupe lancera sa gamme économique "Just Essentials by Asda" à partir de mai.

Elle comprend 300 produits, soit 50 % de plus que la gamme "Smart Price" qu'elle remplacera à terme, couvrant la viande, le poisson et la volaille frais, la boulangerie, les produits surgelés et les produits de base des placards, ainsi que plus de 20 produits ménagers et de toilette.

Asda stockera la gamme complète dans ses 581 magasins d'alimentation, ainsi qu'en ligne.

Le mois dernier, le militant de la pauvreté Jack Monroe a critiqué les supermarchés britanniques pour avoir réduit leurs gammes économiques.

Asda a déclaré que ses ventes totales, hors carburant, ont augmenté de 0,5 % pour atteindre 20,4 milliards de livres (26,7 milliards de dollars) en 2021.

Le bénéfice d'exploitation en 2021 est passé de 486,5 millions de livres à 693,1 millions de livres, principalement en raison d'une réduction des coûts liés au COVID-19.

Les ventes à périmètre constant du quatrième trimestre, hors carburant, ont diminué de 2,9 % en glissement annuel, mais ont augmenté de 2,6 % sur deux ans.

Asda est sans PDG depuis que Roger Burnley a brusquement quitté le groupe en août.

Il y a quatre mois, le nouveau président Stuart Rose a déclaré que la nomination d'un PDG était une priorité.

(1 $ = 0,7641 livre)