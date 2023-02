Le britannique Hunt déclare que la loi américaine sur les subventions écologiques constitue une "menace concurrentielle très réelle".

En Europe, on craint que les 369 milliards de dollars de subventions pour les véhicules électriques et autres technologies propres ne désavantagent les entreprises basées sur le continent.

M. Hunt a déclaré qu'après les turbulences des marchés financiers de l'année dernière, qui ont conduit l'ancien Premier ministre Liz Truss à démissionner, le gouvernement ne dispose pas de grandes sommes d'argent pour fournir des subventions similaires.

Mais il a déclaré que le gouvernement annoncerait dans les prochains mois certaines politiques visant à aider les entreprises de protection basées en Grande-Bretagne, notamment en envisageant de débloquer les 5 000 milliards de livres (6 000 milliards de dollars) de fonds de pension pour soutenir l'industrie.

"Ce n'est pas un moment où il sera facile pour nous d'accéder à l'équivalent du PIB de 369 milliards de dollars", a déclaré M. Hunt, lors d'une conférence sur l'énergie verte à Londres.

"Nous devons nous rappeler dans cette équation que les États-Unis arrivent un peu en retard, car le président précédent n'était pas du tout intéressé par le net zéro", a déclaré M. Hunt en réponse à une question sur la loi sur la réduction de l'inflation.

"Il y a donc un certain élément de rattrapage dans ce que font les États-Unis, mais c'est une menace concurrentielle très réelle."

À la question de savoir quand la réponse politique du gouvernement britannique pourrait être annoncée, M. Hunt a répondu aux journalistes : "Dans les prochains mois, nous ne traînons pas sur ce sujet.

Il a ajouté : "Nous reconnaissons que cela crée des défis, nous ne sommes pas d'accord avec tous ses aspects, mais nous ne doutons pas non plus de notre capacité à être compétitifs et nous devons donc faire savoir à tout le monde quel est le plan."

(1 $ = 0,8259 livre)