Le britannique Johnson pourrait être confronté à un défi de leadership cette semaine -Times

Un nombre croissant de législateurs conservateurs ont déclaré avoir perdu confiance dans le gouvernement de Johnson suite au scandale du "partygate", certains d'entre eux ayant déclaré avoir soumis des lettres pour demander officiellement un vote de confiance envers leur leader.

Au moins 54 députés conservateurs doivent demander officiellement un vote de confiance au président du comité 1922 du parti pour que celui-ci soit déclenché. Les lettres sont confidentielles et seul le président du comité sait combien d'entre elles ont été soumises.

Plus de 25 législateurs ont rendu publiques leurs lettres jusqu'à présent et le Times a déclaré que les responsables du parti et les législateurs rebelles pensaient qu'ils étaient sur le point d'atteindre le seuil des 54, l'un d'entre eux estimant que le nombre clé avait déjà été dépassé.

"Les responsables de l'exécutif de 1922 ont déjà fixé à mercredi le jour du vote sur la direction du parti", rapporte le journal.

Les conservateurs de Johnson défendent deux sièges parlementaires lors d'élections partielles qui se tiendront dans le courant du mois, après que les législateurs en place aient été contraints de démissionner - l'un pour avoir regardé de la pornographie au Parlement et l'autre après avoir été reconnu coupable d'abus sexuel sur un garçon.

Un sondage réalisé pour le journal a révélé que le parti travailliste d'opposition avait 20 points d'avance sur les conservateurs dans l'un de ces sièges.

A la question de savoir s'il y aurait un vote de confiance envers Johnson cette semaine, le ministre des transports Grant Shapps a déclaré à la BBC TV : "Non, je ne le pense pas", affirmant que les gouvernements sont souvent victimes de mauvais sondages à mi-mandat.

Il a déclaré que Johnson remporterait tout vote.

Johnson s'est excusé à plusieurs reprises pour sa conduite après qu'un rapport officiel ait révélé que lui et les fonctionnaires de Downing Bourse avaient enfreint les lois strictes établies par son gouvernement pendant la pandémie, en organisant des rassemblements alcoolisés au plus fort des lockdowns.

Il a été raillé par le public lorsqu'il est arrivé à un service d'action de grâce pour la Reine Elizabeth vendredi.

Johnson a déclaré qu'il ne démissionnerait pas parce que le gouvernement est confronté à trop de défis et qu'il ne serait pas responsable de s'en aller.