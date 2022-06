Le britannique Johnson prend du recul par rapport à sa querelle avec le Prince Charles sur la politique du Rwanda

En vertu d'un accord conclu entre Londres et Kigali, la Grande-Bretagne enverra des dizaines de milliers de migrants qui arrivent illégalement sur ses côtes à plus de 6 000 km (4 000 miles) vers le pays d'Afrique de l'Est.

Les journaux britanniques ont rapporté que Charles avait critiqué en privé les plans, qui ont également suscité un tollé de la part des opposants politiques et des groupes de défense des droits de l'homme, alors que le premier vol d'expulsion prévu a été bloqué par une injonction de la Cour européenne des droits de l'homme.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Johnson, qui, comme Charles, participe à un sommet des dirigeants du Commonwealth au Rwanda, avait déclaré qu'il soulèverait la question avec le prince, affirmant que "les critiques doivent garder l'esprit ouvert sur cette politique".

"Beaucoup de gens peuvent voir ses mérites évidents. Alors oui, bien sûr, si je vois le prince demain, bien sûr que je vais soulever ce point", a déclaré Johnson aux journalistes à Kigali.

A la question de savoir s'il le défendrait si Charles le soulevait, Johnson a répondu : "Oui, cela n'a pas été soulevé jusqu'à présent, bien sûr".

Toutefois, son porte-parole a déclaré plus tard qu'il était peu probable que Johnson soulève la question.

"Ce n'est pas un sujet sur lequel le premier ministre se concentre au début de ce sommet", a-t-il déclaré.

Selon les médias, Charles a déclaré qu'il était plus que déçu par le plan rwandais du gouvernement, qu'il a qualifié d'"épouvantable".

Son bureau Clarence House a précédemment déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur les "supposées conversations privées anonymes", se contentant d'affirmer que le prince restait politiquement neutre et que les questions de politique étaient du ressort du gouvernement.

Il a également refusé de commenter les remarques de Johnson.