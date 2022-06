Le britannique Johnson promet des réductions d'impôts et un plan pour la croissance - Source conservatrice

La source a déclaré que Johnson a également promis de réduire les impôts s'il restait en fonction et a mis en garde les législateurs contre le fait de se monter les uns contre les autres et de piéger le parti dans un scénario de type 'Jour de marmotte'.

"Il n'a pas promis une réduction d'impôts spécifique, mais le chancelier (Rishi Sunak) et lui exposeront le plan de croissance la semaine prochaine et vous obtiendrez les grandes lignes de la vision du premier ministre dans tous les domaines et le tableau économique général", a déclaré la source aux journalistes après la réunion.