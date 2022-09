Le britannique Kwarteng promet de maîtriser ses dépenses

Le gouvernement britannique va prendre un nouvel "engagement" pour maîtriser les dépenses publiques après une semaine de turbulences financières, a déclaré le ministre britannique des finances, Kwasi Kwarteng, dans une tribune publiée vendredi dans le Telegraph.

Kwarteng a promis de publier un plan "crédible" en novembre pour réduire la dette. Il est également revenu sur son mini-budget, écrivant que si certaines mesures ne sont pas universellement populaires, "nous n'avions pas d'autre choix."

Kwarteng a dévoilé une série de baisses d'impôts la semaine dernière qui, de manière inhabituelle, n'étaient pas accompagnées de prévisions de l'Office for Budget Responsibility (OBR). La livre sterling est tombée à un niveau record par rapport au dollar américain et la liquidation a conduit la Banque d'Angleterre à intervenir par des achats d'obligations d'urgence pour protéger les fonds de pension d'une faillite partielle.

Dans son article paru dans le journal, M. Kwarteng écrit : "Le plan budgétaire à moyen terme exposera un plan crédible pour faire baisser la dette en pourcentage du PIB à moyen terme, avec de nouvelles règles budgétaires et un engagement à la discipline en matière de dépenses. Et cela se fera parallèlement à une prévision complète de l'Office for Budget Responsibility."

Le Premier ministre britannique, Liz Truss, a déclaré vendredi qu'elle reconnaissait qu'il y avait eu quelques perturbations sur les marchés financiers suite au soi-disant mini-budget du gouvernement et qu'il était important que les politiques monétaires et fiscales soient coordonnées.