Le britannique Next réduit ses prévisions sur les perspectives macroéconomiques

Le détaillant britannique de vêtements Next a réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année, déclarant que les ventes du mois d'août ont été inférieures aux attentes et que les pressions liées au coût de la vie vont augmenter dans les mois à venir.

Next, qui exerce ses activités dans environ 500 magasins et en ligne, a déclaré jeudi qu'il prévoyait désormais une baisse de 1,5 % des ventes à prix plein au second semestre et un bénéfice avant impôt de 840 millions de livres (905 millions de dollars) pour l'ensemble de l'année, soit une hausse de 2,1 % par rapport à 2021-22.

Elle prévoyait auparavant une croissance de 1% des ventes à prix plein au second semestre et un bénéfice avant impôts de 860 millions de livres pour l'ensemble de l'exercice.

(1 $ = 0,9282 livre) (Reportage de James Davey ; montage de Jason Neely)