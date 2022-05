Le britannique Sunak prévient que la crise du coût de la vie ne sera pas facile à résoudre

L'inflation britannique a grimpé le mois dernier à son taux annuel le plus élevé depuis 1982, la hausse des prix à la consommation atteignant 9 % en avril. Cela a fait monter la pression sur Sunak pour qu'il fasse plus pour aider ceux qui luttent pour payer les factures croissantes de nourriture, de carburant et d'énergie.

"Notre rôle au gouvernement est de réduire les coûts pour les familles. Je ne peux pas prétendre que ce sera facile", dira Sunak lors d'un dîner de la Confederation of British Industry, selon des extraits de son discours publiés à l'avance.

"Il n'y a aucune mesure qu'un gouvernement pourrait prendre, aucune loi que nous pourrions adopter, qui puisse faire disparaître ces forces mondiales du jour au lendemain. Les prochains mois seront difficiles."

Il réitérera une promesse faite en mars de réduire les impôts des entreprises plus tard cette année et encouragera les employeurs à faire leur part pour atténuer la douleur économique des ménages en maintenant les dépenses d'investissement et d'innovation.

"Nous avons besoin que vous investissiez davantage, que vous formiez davantage et que vous innoviez davantage. Dans le budget d'automne, nous allons réduire vos impôts pour vous encourager à faire toutes ces choses", dira-t-il.

"C'est la voie vers une productivité plus élevée, un niveau de vie plus élevé, et un avenir plus prospère et plus sûr."