Le britannique Sunak soutient la Banque d'Angleterre après les critiques sur l'inflation

"C'est le rôle de la Banque d'Angleterre de contrôler l'inflation, et elle est indépendante à juste titre", a déclaré M. Sunak dans un discours prononcé lors d'un dîner de la Confederation of British Industry.

"Au cours du quart de siècle qui s'est écoulé depuis que nous avons retiré la politique monétaire des mains des politiciens, l'inflation a atteint une moyenne d'exactement 2 % et je sais que le gouverneur et son équipe sont totalement concentrés sur le retour de l'inflation à la cible."

Les chiffres publiés plus tôt ce mercredi montrent que l'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a atteint 9 % en avril, son niveau le plus élevé depuis 1982, et la BoE a déclaré qu'elle est en passe de dépasser 10 % plus tard cette année, soit plus de cinq fois l'objectif de la banque centrale.

Un ancien ministre de la défense conservateur, Liam Fox, a accusé la semaine dernière la BoE de ne pas avoir repéré la poussée d'inflation à venir et le journal Sunday Telegraph a rapporté que des ministres actuels, qu'il n'a pas nommés, étaient également critiques.

Dans son discours, M. Sunak a déclaré que les pressions inflationnistes commençaient à peser sur la croissance et il a réitéré sa volonté d'aider les ménages confrontés à des factures d'énergie qui ont encore augmenté après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"J'ai toujours été clair, nous sommes prêts à faire plus", a-t-il déclaré. "En même temps, nous devons être prudents....Au moment où l'offre est fortement limitée, une relance budgétaire sans contrainte risque effectivement d'aggraver le problème."