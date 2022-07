Le britannique Zahawi : l'augmentation des salaires du secteur public n'alimentera pas l'inflation

Plus tôt ce mardi, le gouvernement britannique a annoncé des augmentations de salaire d'environ 4 à 5 % pour plus de 2 millions de travailleurs du secteur public - une augmentation plus importante que ces dernières années, mais bien inférieure à l'inflation actuelle des prix à la consommation de plus de 9 %.

"Nous trouvons un équilibre prudent, en offrant la plus forte augmentation depuis près de 20 ans sans aggraver les pressions inflationnistes", a déclaré M. Zahawi lors du dîner annuel de la City de Londres à Mansion House, où il s'est exprimé aux côtés du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey.

Certains candidats à la course à la direction du Parti conservateur pour succéder à Boris Johnson en tant que premier ministre ont déclaré que la BoE a été trop lente à combattre l'inflation et qu'elle devrait être tenue en laisse plus serrée par le ministère des finances, qui fixe son mandat.

Mais M. Zahawi a déclaré que la BoE était "à juste titre" indépendante pour fixer les taux d'intérêt comme elle l'entend.

"Ils ont tous les outils dont ils ont besoin. Et je sais qu'ils sont totalement déterminés à faire ce qui est nécessaire", a-t-il déclaré.

"Protéger le pays des causes et des conséquences d'une inflation croissante n'est pas seulement un exercice technocratique. C'est un impératif moral", a-t-il ajouté.

Le gouvernement doit jouer son rôle en assurant des finances publiques saines et en s'attaquant aux goulets d'étranglement à long terme dans l'approvisionnement en travailleurs et en énergie, a-t-il déclaré. Il a également exposé les plans pour les changements post-Brexit de la réglementation financière.

Zahawi est devenu ministre des finances il y a deux semaines et a reconnu que son mandat pourrait n'être que de "quelques mois". Celui qui succédera à Johnson en septembre nommera probablement de nouveaux ministres.